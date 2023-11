В столичных больницах появились роботы-помощники — робокошки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Роботы-курьеры начали помогать врачам и пациентам в пилотном режиме в трех столичных больницах. За внешний вид с кошачьими ушами и глазами их называют робокошками. Роботы могут выполнять различные задачи: доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать им с транспортировкой вещей и давать советы о здоровье.

«В городе уже несколько лет активно идет цифровая трансформация здравоохранения. То, что раньше казалось высокотехнологичным и футуристическим, уже стало обычными буднями: поликлиники отказываются от бумажных документов, больницы становятся цифровыми клиниками, врачам и пациентам помогают цифровые сервисы и искусственный интеллект. В наших медучреждениях давно применяются разные роботы, например самые известные из них — DaVinci. Но они могут быть не только хирургическими. Сейчас в тестовом режиме в городских клинических больницах № 67 имени Л.А. Ворохобова, № 15 имени О.М. Филатова и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского пациентам и врачам начали помогать робокошки. Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Роботы разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Робокошки абсолютно безопасны в использовании. Ориентироваться в пространстве им помогают камеры. Две из них в нижней части сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и всегда сохранять безопасную дистанцию (даже при резком торможении). Без подзарядки они работают сутки.

Чтобы включить такого робота, следует прикоснуться к его дисплею, выбрать нужный пункт меню и нажать кнопку «Поехали!». После завершения маршрута робот автоматически возвращается на свое место в приемное отделение в зону триажа, где происходит процесс выявления пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, либо к регистратуре.

В городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова робокошка находится на шестом этаже в отделении реанимации новорожденных. Робот развозит медизделия, питание для детей, парентеральные препараты из процедурного кабинета в палаты, лекарства и расходные материалы в операционные.

Во флагманском центре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского робокошка базируется на первом этаже в зоне триажа. Она помогает отвозить вещи больных и посетителей в смотровую. Для этого у робота есть умные индукционные лотки, которые позволяют ему понять, что сумка поставлена или снята.

Во флагманском центре городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова работают сразу две робокошки. Одна из них тоже базируется на первом этаже в зоне проведения триажа, вторая — на втором в зоне комфортного пребывания. Робот на первом этаже помогает отвозить вещи пациентов и посетителей в смотровую, провожает их в комнату отдыха, до туалета или лифта. Задача робокошки на втором этаже — перевозить биологические материалы, постельное белье и медицинские принадлежности.

В случае успеха пилотного проекта робокошки появятся и в остальных стационарах города.

Цифровизация позволяет московским врачам больше времени уделять пациентам — Мэр

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI