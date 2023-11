В социальные учреждения Москвы начали поставлять абсорбирующее белье по офсетному контракту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный завод начал поставлять абсорбирующее белье в городские социальные учреждения по офсетному контракту. По его условиям инвестор локализовал в Москве производство абсорбирующего белья. Город взамен обязался в течение 10 лет закупить у предприятия товары на 11,7 миллиарда рублей.

Офсетный контракт заключили в начале 2023 года. В настоящий момент компания уже приступила к выпуску продукции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По условиям договора инвестор должен вложить в создание производства не менее 300 миллионов рублей, там будут работать около 70 сотрудников. Для этого город выделил площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке “Руднево”. Сейчас компания уже приступила к выпуску продукции, первые поставки изделий в социальные учреждения столицы начались в ноябре», — рассказал Владимир Ефимов.

На данный момент Москва заключила 14 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций по этим контрактам составит около 82 миллиардов рублей.

«Компания “ВИП Камилла” первой в “Рудневе” получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Благодаря этому она может пользоваться значительными льготами, среди которых освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для резидентов составляет всего два процента», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В рамках офсетных контрактов Москва предоставляет производителям гарантированный спрос на выпускаемую продукцию. Столица начала заключать их первой в России в 2017 году. Договоры подписывают на производство социально важных изделий. Они обеспечивают гарантированный сбыт продукции, локализацию производств и создание новых рабочих мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

