«В поведении людей нет ничего абсолютного»

Дарья Табашникова исследует экономику спорта и строит математические модели, чтобы понять, как поведут себя спортсмены. В интервью для рубрики «Молодые ученые Вышки» она рассказала о турнирах с выбыванием после двух поражений, любви к шашкам и стикерах на тему теории игр.

Почему я решила заниматься наукой Когда я училась на первом курсе бакалавриата, в середине года можно было выбрать трек «Исследовательский поток» с углубленным изучением некоторых дисциплин. Сейчас он называется «Первый поток». Я хорошо сдала математические дисциплины и получила возможность учиться на этом потоке. На занятиях нам рассказывали, как устроена наука, где можно учиться на PhD и почему это может быть интересно. Однако я не сразу увидела себя в науке. Это был постепенный процесс. На первом и втором курсах я пробовала стажироваться в индустрии. Но в основном общалась с ребятами, которые были нацелены на науку, поэтому на третьем курсе согласилась на предложение моей научной руководительницы Марины Сергеевны Сандомирской попробовать себя в роли стажера-исследователя в Лаборатории теории рынков и пространственной экономики Вышки. В качестве темы для курсовой мы с Мариной Сергеевной выбрали неспортивное поведение на турнирах (например, договорные матчи). Это не ее сфера интересов, но она увлеклась, мы начали заниматься турнирами и до сих пор продолжаем. Поскольку турниры — это в основном спортивное явление, я решила, что мне прямая дорога в Научно-учебную лабораторию исследований спорта, и подалась туда на первом курсе магистратуры. Однако там я занимаюсь другими проектами, а турниры остаются моей личной темой.

Что я исследую Я занимаюсь в основном теоретическими исследованиями. Глобально — двумя направлениями. Первое — сравнение форматов проведения турниров. Я исследую, например, как организовать турнир так, чтобы самый сильный игрок с большей вероятностью выиграл или чтобы матчи были более зрелищными, привлекали больше зрителей. Вторая сфера — это исследования, связанные с конкретными видами спорта. Например, в проекте про марафоны, где я сейчас работаю, мы изучаем, как конкуренты влияют на то, пробежит спортсмен быстрее или медленнее. Понятно, что спортсмен, нацеленный на первое место, не соревнуется со всеми марафонцами в гонке. Он соревнуется только с узким кругом участников. Мы смотрим, как количество соперников, близких по силе, влияет на результаты спортсмена. Мы выдвинули гипотезу, что чем меньше конкурентов у спортсмена в гонке, тем меньше он старается, потому что и так знает, что у него высокие шансы выиграть. После мы проверили эту гипотезу на российских данных и выяснили, что для женщин это так: количество конкуренток уменьшает время, за которое спортсменка пробегает марафон. Какими результатами и достижениями я горжусь На четвертом курсе я получила премию «Серебряный птенец». А за последний год выступила на нескольких конференциях, включая 65-ю Всероссийскую научную конференцию МФТИ, где я получила награду за лучший доклад в секции. Еще я очень горжусь своими студентами. Мне нравится наблюдать за тем, как они развиваются, добиваются успеха в своей сфере, в том числе и благодаря знаниям, полученным от меня.

Мои любимые виды спорта Несмотря на работу в Лаборатории исследований спорта, я редко смотрю спортивные состязания, но люблю играть в стритбол и баскетбол. Еще с детства я играю в шашки и собираюсь поучаствовать в турнире, когда позволит время. Моя мечта Я мечтаю, чтобы мои исследования приносили пользу. Хочу получить результат, который можно было бы применить на практике, а после увидеть положительные изменения от его внедрения. У меня пока еще нет публикаций, поэтому ближайшая цель — выпустить статью. Текст уже готов, его нужно отредактировать и отправить в журнал. В статье сравниваются турниры на выбывание после одного поражения (их большинство) и после двух. Мне было интересно понять, почему организаторы турнира могут выбирать второй тип и насколько он выгоден с точки зрения прибыли. Экономика спорта Достаточно новая сфера исследований в экономике. В Вышке это направление развивает Дмитрий Александрович Дагаев, руководитель нашей лаборатории. Наука — это (глобально) поиск ответов на вопросы. Локально — работа над специфическими проектами в команде с другими исследователями. В науке много маленьких процессов: ты ищешь тему, работаешь с литературой, делаешь исследование с применением различных методов, интерпретируешь результаты, пишешь текст. Экономика — это социальная наука, наука про людей. В поведении людей нет ничего абсолютного. Существуют теоретические модели на основе наблюдений, которые экономисты сделали в разные моменты и сочли справедливыми. Например, экономисты верят, что чем больше яблок мы едим, тем меньше полезности (в смысле удовольствия от потребления) нам приносит каждое следующее яблоко. В последние годы, когда стало возможным собирать и обрабатывать данные, экономическая наука сместилась в сторону анализа данных, того, как действительно люди себя ведут, а не того, как себе это представляют экономисты. Сейчас на данных проверяется очень много теоретических моделей. Откуда я беру материал для исследований В исследованиях про турниры у меня нет данных, только теоретические модели с математическими расчетами. Предположим, у меня есть гипотеза, что чем больше приз, тем больше игроки стараются во время матча. На ее основе создается модель, в которой фигурируют усилия игроков, вероятность выиграть, приз и издержки. А в проекте по марафонам данные есть — мы их собирали с сайтов организаторов турниров. Теоретической части там нет, только эмпирические исследования. Третий вариант получения материала для исследования — провести экономический эксперимент. Мы знаем, что нам предсказывает теория, и разрабатываем эксперимент, который проверяет результаты модели. Приведу пример. В сентябре я ездила на III Тихоокеанскую школу по экспериментальной экономике, которую проводили Дальневосточный федеральный университет и Высшая школа экономики. В рамках этой школы мы подготовили проект исследования (research proposal) про сравнение типов турниров. Придумали специальный лабораторный эксперимент с очень простыми условиями. Далее планируем проверить его и посмотреть, как люди себя поведут, будет ли это соответствовать нашим предположениям.

Как устроен мой обычный день Я приезжаю на Покровку в 9–11 утра. Занимаюсь своими задачами, иногда веду пары. Ухожу домой в 10–11 вечера. Мне удобнее работать в кабинете, а не дома, потому что я могу сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Как я борюсь с выгоранием Каждый человек когда-нибудь задается вопросом, почему он на той работе, на которой он сейчас, зачем ему это. Может быть, стоило выбрать другой путь? У меня тоже иногда возникают такие мысли. Или бывает так, что что-то не получается. То ли не хватает компетенции доделать это дело, то ли что-то еще. От этого становится грустно. Как я с этим справляюсь? Общаюсь с разными людьми. Если мне нужен совет, я обращаюсь к своим руководителям. Если хочу обсудить, зачем я решила этим заниматься, могу поговорить с друзьями. Они обязательно скажут мне, что я молодец. Все это мотивирует продолжать работу. Чем я увлекаюсь, помимо науки Большая часть моего времени отдана экономике — я преподаю, составляю и проверяю олимпиады для школьников и студентов. Мое хобби тоже немного связано с экономикой. Я рисую на айпаде. Например, я сделала стикеры на экономические темы — с сюжетами про рыночные механизмы или теорию игр. Я их печатаю в типографии и иногда дарю студентам и друзьям. А еще я люблю печь тортики.

Что я недавно прочла и посмотрела Мой любимый жанр — детективы. И Агата Кристи, и современные, за исключением скандинавских. Особенно мне нравятся детективы в сеттинге XIX века, и сейчас я дочитываю серию книг про Шерлока Холмса. Еще недавно я пересматривала «Теорию Большого взрыва». Герои этого сериала тоже работают в научном институте, правда, занимаются они физикой, но все равно это что-то близкое.

Совет молодым ученым Пробовать себя в разном и не бояться. Бакалавры, с которыми я общаюсь, думают, что они пока маленькие для науки, что они не могут работать в лабораториях, потому что там серьезные ученые. На самом деле, если что-то заинтересовало, лучше попробовать устроиться в лабораторию, что-то написать, отправить на конкурс. Не бояться обратиться к сотрудникам Вышки, которые занимаются этой темой. Мне кажется, многие из них будут рады рассказать о своей работе и выслушать идеи молодых ученых. Любимое место в Москве Я училась в Лицее Вышки в Большом Харитоньевском переулке и с 10-го класса очень много времени проводила в окрестностях Чистых прудов. С этим местом у меня связано много хороших воспоминаний. Еще мне очень нравится Измайловский парк. Он относительно недалеко от моего дома. Там тихо, в основном все просто гуляют — с собаками, с детьми. Мне тоже нравится там гулять со своим корги Винни.

