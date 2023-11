Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве в рамках программы капитального ремонта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более девяти тысяч фасадов столичных многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта, которая реализуется с 2015 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

« Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров», — отметил заммэра.

Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания.

«При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя», — рассказал Петр Бирюков.

Он также добавил, что все краски для фасадов обладают высокими паропроницаемыми свойствами, что обеспечивает устойчивость к воздействию влаги и позволяет надолго сохранить цвет.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады, в свою очередь, во время капитального ремонта подвергаются обязательной гидрофобизации— это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

