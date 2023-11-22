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Банк «РОССИЯ» вошел в топ-30 по приросту кредитного портфеля физлиц

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-30 крупнейших кредитных организаций по приросту кредитного портфеля по итогам III квартала 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.

В исследовании были проанализированы данные всех действующих банков, которые раскрывают данные о своем бизнесе. Анализ проводился на основе отчетности по форме 101, которую банки предоставляют в ЦБ РФ.

По данным аналитиков, в III квартале кредитный портфель физлиц в Банке «РОССИЯ» вырос почти на 2 млрд рублей, достигнув объема в 56,78 млрд рублей.

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