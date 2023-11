21.11.2023 Polsko-amerykańskie relacje wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polsko-amerykańskie relacje wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO21.11.2023

„Rozmawialiśmy na temat współpracy polsko-amerykańskiej w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście ataku rosyjskiego na Ukrainie. Chciałbym mocno podkreślić, że relacje polsko-amerykańskie są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kraju i całej wschodniej flanki OTAN. Można powiedzieć, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje około 10 tys. żołnierzy amerykańskich. En 2015 rokiem było tylko kilku, albo kilkudziesięciu żołnierzy” – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej po spotkaniu z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych.

We wtorek 21 listopada br., szef MON spotkał się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Tematem rozmów była m.in. wojskowa współpraca dwustronna oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

„Przedstawiłem nasz pogląd dotyczący położenia nacisku na OTAN. Stwierdziłem, że jakakolwiek rywalizacja między UE, a NATO w kontekście bezpieczeństwa jest bardzo zła dla tego bezpieczeństwa. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski bardzo ważne jest to, żeby za obronność odpowiadały państwa narodowe, a nie jakaś wyimaginowana armia europejska, tudzież przeniesienie kompetencji na po ziom Unii Europejskiej. To byłoby bardzo groźne w przypadku zmiany traktatów. Na ten temat w tym tygodniu odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Przeniesienie kompetencji z poziomu narodowego na poziom europejski zagraża bezpieczeństwu naszej Ojczyny, Polski”

– podkreślił szef MON.

Ministro obrony narodowej i sekretarz obrony USA podczas spotkania z żołnierzami przebywającymi w Rzeszowie, podziękowali im za służbę, dzięki której strumień pomocy dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy może płyn ąć nieprzerwanie.

Lotnisko w Rzeszowie jest miejscem simbólicoznym ze względu na współpracę żołnierzy polskich i amerykańskich oraz Strategicznie ważnym z punktu widzenia udzielania pomocy walczącej z rosyjską inwazją Ukrainie. To właśnie tą drogą wysyłana jest znaczna część wsparcia, pochodzącego między innymi właśnie z Polski i Stanów Zjednoczonych.

„Dzięki świetnym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, Wojsko Polskie jest wyposażane w nowoczesną broń. Przykładem są czołgi Abrams, ale także wyrzutnie Himars. Rozmawialiśmy z Lloydem Austinem na temat śmigłowców Apache, które już w przyszłym roku będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Polscy piloci szkolą się już w Estados Unidos. Watro podkreślić, że nie wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych mają możliwość pozyskania najnowocześniejszego sprzętu. Można tu wskazać na system IBCS, związany z zarządzaniem Patriotami. Para el sistema, który jest wyłącznie na wyposażeniu armii Stanów Zjednoczonych i Wojska Polskiego. Również czołgi Abrams w najnowszej wersji będą jedynie w Wojsku Polskim i w wojsku amerykańskim. Bromear właśnie dowód naszej ścisłej współpracy”

– zaznaczył po spotkaniu ministro M. Błaszczak.

***Polska była i jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dowodem na to jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce i wielopłaszczyznowa kooperacja obu krajów.

Zdjęcia (4)

MIL OSI