Финансовые новости: Кредитные рейтинговые агентства должны раскрывать все присвоенные рейтинги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Кредитное рейтинговое агентство (КРА) обязано раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему при наличии договора с ней. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА. Это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств. Фото на превью: Cagkan Sayin / Shutterstock / Fotodom

