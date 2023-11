Финансовые новости: Банк России встретится с региональными поставщиками товаров и услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

V Конференция поставщиков пройдет в новом формате. Очные встречи с представителями бизнеса состоятся в регионах: во Владивостоке — 29 ноября, в Краснодаре — 5 декабря, Санкт-Петербурге — 6 декабря, Нижнем Новгороде — 8 декабря.

В формате дискуссии сотрудники регулятора расскажут, в частности, как организован процесс закупок в Банке России, какие требования он предъявляет к поставщикам, как оценивает контрагентов. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Предприниматели и представители организаций могут направить заявки на регистрацию в свободной форме на электронный адрес zakupki_br@cbr.ru. Фото на превью: Morakot Kawinchan / Shutterstock / Fotodom

