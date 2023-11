Фестиваль дружбы: большое путешествие в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 ноября прошёл VI Фестиваль дружбы в Политехе, приуроченный к Международному Дню солидарности студентов. Участников ждала яркая программа: знакомство со странами мира в формате стенд-сессии с национальными блюдами, костюмами, украшениями и мастер-классами, гала-концерт иностранных молодёжных коллективов, а также арт-медиация на художественной выставке доброго творчества. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Ассоциации волонтёрских центров, Совета по молодежной политике СПбПУ, дирекции Гуманитарного института и Высшей школы международных отношений СПбПУ.

Политехнический университет вновь объединил иностранных студентов и приглашённых представителей сообществ стран и регионов РФ в рамках ежегодного Добро.Феста. Фестиваль посетили более 580 человек, большинство из которых — представители таких стран, как Китай, Вьетнам, Турция, Пакистан, Индия, Сирия, Афганистан, Туркменистан, Индонезия, Узбекистан, Казахстан, страны Африки и Латинской Америки. Атмосфера тепла, взаимного интереса, уважения и радушия помогли погрузиться в культуры разных стран.

Фестиваль открылся сопровождающим мероприятием — торжественным награждением победителей Всероссийского конкурса созидательного творчества «Пульс поколения #ПроДобро» с международным участием. Мероприятие было организовано Добро.Центром «Гармония» СПбПУ при поддержке Росмолодёжь.Гранты и Ассоциации волонтёрских центров. Добрыми стихотворениями, иллюстрациями, прозой и даже музыкой поделились 417 молодых авторов из 68 регионов России и шести стран мира: Китая, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдовы.

На художественной выставке были представлены работы, созданные в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ молодыми авторами для участия в благотворительных выставках. Посетителей встречали специалисты проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Партнёры провели арт-медиацию для гостей Дружба.Феста. В интерактивном формате ребята взаимодействовали с творчеством, обсуждали заложенные авторами смыслы и искали собственные — уникальные.

Визитная карточка Фестиваля дружбы — стендовая сессия Индонезии, Сирии, Пакистана, Китая, Туркменистана, Турции, Афганистана, Вьетнама и регионов РФ. Участники представили самые яркие элементы своей культуры, чтобы гости отправились в настоящее путешествие: традиционные костюмы, предметы быта, игры и мастер-классы и, конечно же, национальная кухня. Гости смогли попробовать себя и в творчестве, например, на станции Китая можно было научиться каллиграфии и побывать на настоящей чайной церемонии, а на станции Туркменистана — освоить ручную вязку следков. На дегустации блюд посетители оценили китайскую гуйчжоускую закуску и жареную курицу, вьетнамский нем и бань дау сань, афганистанские турши и пахлаву, сирийский манакиш и асафери, туркменский плов и манты, а также другие блюда.

За праздничной атмосферой мероприятия следили более 220 волонтёров, которые отвечали за организацию площадок, проведение мероприятия, навигацию гостей и медиасопровождение. Партнёры мероприятия «Додо Пицца» предоставили горячий перекус.

Фестиваль дружбы — это всегда огромная, очень насыщенная программа и интересная командная работа. Это знакомства с новыми людьми, интересный опыт и невероятная аура добра. Каждая из площадок обладала своей энергетикой, которая заряжала позитивом и эмоциями всех участников, а наши волонтёры дарили улыбки и комфорт , — рассказывает руководитель Штаба волонтеров Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Виолетта Ли.

На фестивале действовала станция международного добровольчества. На станции Фонда Доноров участники в формате напольной игры знакомились с донорством и вселенной DonorGO, на площадке Волонтёров-спасателей Санкт-Петербурга — учились оказывать первую помощь на специальных тренажёрах. На станции Центра оценки и развития компетенций СПбПУ гости познакомились с платформой «Россия — страна возможностей» и сыграли в дартс и дженгу. На площадках Центра городских волонтёров и ПМК «Параллель» участники в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сделали своими руками талисманы в виде кожаного браслета на руку для защитников Родины и наполнили «Корзины добра» канцелярскими товарами, предметами гигиены, книгами.

Это самый большой и важный праздник как для иностранных, так и для российских студентов. Примечательно и приятно, что ребята уже считают дни и часы до следующего фестиваля. Они пишут песни, разучивают танцы, шьют костюмы, подбирают специальные рецепты и блюда. Подготовка сближает студентов, они дружат, общаются. Периодически мы собираемся, отмечая праздники в течение года: это Навруз, Пасха, Новый год, День матери, День студента и другие. Студенты уважают культуру и традиции друг друга, помогают и поддерживают друзей. Важно отметить, когда случилась беда, землетрясение в Турции, Сирии, мы вместе с ребятами организовывали пункты сбора гуманитарной помощи, каждый откликнулся, никто не остался в стороне. Мы в офисе Центра “Гармония” принимали помощь с восьми утра до десяти вечера семь дней в неделю. Мы — разные, но мы вместе и в горе, и в радости. А вместе мы можем больше , — отметила директор Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам.

На гала-концерте студенты из самых разных стран и регионов нашей необъятной страны: Кавказа, Черкесии, Индонезии, Туркменистана, Зимбабве, Вьетнама и Латинской Америки, подготовили свои творческие номера. Открыли концертную программу бойкие ритмы барабанов в исполнении ансамбля доулистов «Ритмы Гор» (доули — национальный кавказский барабан). Студенты-политехники из Индонезии представили национальный индонезийский танец «Рато Джароэ», признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Также гости фестиваля увидели премьеру в Политехе быстрого туркменского танца «Кушт Депди». Вьетнамские студенты удивили всех красочным и завораживающим танцем «Ман Кои», символизирующим юность и радость жизни, а танец князей Черкесии «Къафэ» («Кафа») вдохновил гостей на новые свершения.

Особенность Дружба.Феста в том, что сцена и зрительный зал в нём не отделены друг от друга. Поэтому концертная программа завершилась танцевальными мастер-классами от студентов Вьетнама и Латинской Америки, в которых каждый смог освоить искусство национального танца.

