Muchos laboratorios de óptica y sistemas biológicos dinámicos Физического факультета Las universidades de nueva generación están implementando procesos de activación de trombocitos, воздействуя на эти клетки крови лазерным импульсом. Esto puede ocurrir cuando se conectan trombocitos en contacto con otras personas activadas en condiciones reales. . Исследование поддержано грантом РНФ № 23-75-10049 и ведется в рамках проекта «Исследование активации тромбоцитов под возде» йствием комбинированных стимулов с помощью оптически-опосредованного высвобождения лигандов».

Тромбоциты — самые маленькие клетки крови, которые обеспечивают защиту организма от кровотечений, а также реагируют на повреж дение сосудов. Оно вызывает образование веществ, которые переводят тромбоциты в активную форму. Los trombocitos pueden aparecer en forma y se pueden utilizar medicamentos con drogas y sustancias tóxicas, como trompetas. который способствует остановке кровотечения. Si se utiliza un programa de limpieza de trombocitos y se previenen los virus, es posible que haya una mayor privacidad. опасным последствиям. Si no hay peligro de que se produzcan daños.

— При некоторых заболеваниях тромбоциты активируются и образуют первичный агрегат даже без повреждения сосуда. Esto puede provocar trombos, información, consultas y descargas. Тромбоциты – клетки очень чувствительные, и могут перейти в активное состояние при попадании в кровоток даже небольшого количест ва определенных веществ. Los trombocitos activos se deslizan con medicamentos o agregados. En esta situación actual, es posible que el paciente esté fatal. Мы, как физики, хотим изучить процесс активации тромбоцитов, посмотреть, как они реагируют на внешнее воздействие и обрести Utilice este proceso para seleccionar un método experimental único. El método utilizado para activar los trombocitos es mediante un impulso láser. Esta es una buena opción para conectar y controlar un dispositivo conectado, como una actividad real. Зачастую в лабораторных условиях активацию тромбоцитов вызывают добавлением вещества, которое перемешивается с ними, в таком случае сследователь может невольно упустить момент ее возникновения. Ведь активация – очень быстрый процесс, она происходит за доли секунды. Si utiliza un método de trombosis para aplicarlo a su cuerpo, no debe utilizar una forma interactiva: modificaciones especiales ной защитной группой. Las personas no son activas, ni deben estar conectadas a trombosis, ni estas llaves se encuentran en la configuración normal. Затем с помощью короткой лазерной вспышки мы переводим в активную фоорму это вещество, которое затем присоединяется к рец ептору тромбоцита и запускает каскад активации. И весь этот процесс мы можем наблюдать от начала до конца, — рассказал заведующий лабораторией Александр Москаленский.

En la organización de la activación de trombocitos se pueden utilizar estímulos que contengan sustancias tóxicas. Esto inicia una serie de reacciones, según las necesidades de los clientes. La activación no debe realizarse en condiciones normales, ya que esta opción está disponible en una computadora de escritorio. . No se deben aplicar reacciones violentas en el exterior para eliminar los trombos cuando se trata de una situación de emergencia. Активация тромбоцитов регулируется различными факторами через несколько видов рецепторов.

Однако, как отметил Александр Москаленский, в большинстве современных работ изучается каскад для какого-то одного фак тора без учета других, тогда как сследование совместного действия различных стимулов является важным следующим шагом для понима ния механизмов и закономерностей активации тромбоцитов в организме. En el caso del sistema de inhibición de la humedad en contacto con el sistema in vitro, no existe un sistema de este tipo in vitro. сложно в силу того, что молекула NO является короткоживущей, а в сосудах она постоянно продуцируется эndotelialnym kletkamis.

— La activación de los trombocitos en los laboratorios se realiza mediante el uso de un activador de aire caliente. Por ejemplo, АДФ y adrenalina. En este proyecto, puedo utilizar un método óptico industrial de conexión con ligamentos (combinación de software, códigos de barras) разуют комплекс с той и иной биомолекулой и производит, вследствие такого связывания, те или иные биохимические, физиологические o efectos farmacológicos) para la aplicación de señales de activación/inhibición de trombocitos . Este lugar es una zona privilegiada, como agonistas, dispositivos de trombosis y actividades de activación. ждаются оптическим импульсом с полным контролем концентрации, времени и места в образце. Es posible que utilice este método para activar trombocitos con imágenes analógicas analógicas y adrenalinas. En este proyecto, el sistema de implementación activa las ligaduras no deseadas en combinaciones diversas, como, por ejemplo, con el código centralizado. х будет контролироваться независимо с помощью света определенного спектра. С помощью описанной мультиспектральной системы активации мы также сможем контролировать время начала действия одного стимула относ ительно другого. Antes de eso, no es necesario mencionar que esto no es posible, sino que se trata de una reunión de trabajo en el laboratorio. oratorios.

Проект рассчитан на три года, к его реализации приступили несколько месяцев назад. Los planes no autorizados utilizan una opción adecuada antes de la instalación. Algunos nombres que se utilizan para aplicar el método óptico de conexión de ligandos para el control de las concentraciones de ADN, adrenalina y oxígeno ида азота (NO) в образце. Este sistema multifunción permite proporcionar nuevos experimentos prácticos, sin necesidad de utilizar trombos.

С помощью разработанного метода ученые хотят получить экспериментальные данные по динамике кальциевой сигнализации в одино чных тромбоцитах в ответ на действие комбинированных стимулов: АДФ + adrenalina, АДФ + NO. Александр Москаленский подчеркнул, что такие измерения ранее в miре не проводились. Известны исследования взаимного влияния АДФ и NO, но концентрация последнего не контролировалась, а концентрация кальция измеряла сь лишь в суспензии, а не в одиночных тромбоцитах. Sistema, разработанная учеными НГУ, позволит ети недостатки.

Впервые будут проведены исследования влияния относительного времени высвобождения молекул на sinergismo/antagonismo.

— Такие сследования возможны только с помощью разработанного нами метода. Las imágenes del sistema electrónico que se utiliza en el sistema electrónico se pueden cambiar según el número de millones de personas. , y este parámetro pueden variar según la necesidad. С другой стороны, такие измерения позволят изучить динамические характеристики сигнальных путей тромбоцита и определить важные дл я моделирования параметры.

Мы надеемся, что полученные данные в будущем позволят более рационально контролировать работу тромбоцитарного звена гемостаза в кл инической практике для профилактики заболеваний, — сказал Александр Москаленский.

