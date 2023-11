Ученики СУНЦ НГУ прошли обряд Посвящения в Михайлов день

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

17.11.2023

Илья Владыко: «За время работы над стартапом у меня появился иммунитет к страху и трудностям»

Стартап студентов и аспирантов Новосибирского государственного университета NeuroLumber вошел в топ-10 лучших стартапов Молодежных акселераторов Сбера. И сейчас один из его создателей, аспирант физического факультета НГУ Илья Владыко участвует в шоу «Гонка стартапов» на телеканале «Пятница!». Мы поговорили с Ильей о том, какой путь пришлось пройти студентам, чтобы запустить собственный бизнес.

