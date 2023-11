Участникам и организаторам торжественного заседания, посвящённого 170-летию со дня рождения В.Г.Шухова

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября состоится совместное торжественное заседание Международного и Российского союзов научных и инженерных общественных объединений, Ассоциации технических университетов, актива Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, посвящённое 170-летию со дня рождения российского и советского инженера, архитектора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова.

