С июля по сентябрь москвичи выкупили у города 29 участков для строительства частных домов

С июля по сентябрь этого года москвичи, арендующие у города землю для индивидуального жилищного строительства, выкупили почти 30 участков за 40 процентов от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город поддерживает индивидуальное жилищное строительство, предоставляя собственникам частных домов возможность выкупить арендуемые участки, где расположена такая недвижимость, со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости. Воспользоваться этой мерой можно с 2020 года.

«Только за три месяца этого года горожане, арендующие столичную землю для индивидуального жилищного строительства, выкупили 29 участков площадью 3,36 гектара за 40 процентов от кадастровой стоимости. Благодаря этому они сэкономили 79 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Выкупить арендуемую землю можно, если на ней построены частные жилые дома, оформленные в собственность. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, а также садоводство.

«Больше всего земельных участков в июле — сентябре 2023 года горожане выкупили на юго-западе столицы — 12 общей площадью 0,83 гектара, а также в ТиНАО — 11, их площадь составила 2,23 гектара. Остальные объекты площадью 0,3 гектара приобрели на востоке, северо-западе и юго-востоке города», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Арендовать столичные участки можно на городских торгах. Информация о них, лотовая документация, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов размещены на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

