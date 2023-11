Специалисты «Роснефти» сделали важное открытие в процессе исследований нефтематеринских пород Восточной Сибири

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты НК «Роснефть» впервые диагностировали бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири в отложениях кембрия – первого геологического периода палеозойской эры. Открытие имеет большое значение для разведки и поиска нефтяных и газовых месторождений – оно поможет точнее локализовать залежи углеводородов.

Бактериально-губковые каркасы обнаружены специалистами научного центра Компании в Тюмени в процессе описания керна и изучения петрографических шлифов*.

Обширные колонии губок кембрийского периода были распространены 570-500 млн лет назад на небольших глубинах и являлись более крупными и многочисленными, чем современные представители этого биологического вида. За сотни миллионов лет сообщества губок и бактерий под действием давления и температуры превратились в карбонатные нефтематеринские породы, которые сегодня являются перспективными объектами поиска и добычи.

Ранее подобные сообщества были описаны лишь в кембрийских породах Китая и Северной Америки.

Внедрение передовых подходов и новых технологий – одно из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

*Шлиф – тонкая пластинка горной породы или минерала, приклеенная на предметное стекло. Стандартный петрографический шлиф имеет толщину 0,03-0,02 мм

Справка: Центр исследования керна при научном институте «Роснефти» в Тюмени – одно из крупнейших мире кернохранилищ. Здесь консолидирован на хранение керн со всей страны – от Волги до Сахалина. Собраны и изучены более 175 погонных километров керна. На некоторых образцах можно увидеть отпечатки ракушек и мелких моллюсков – во времена формирования пластов на месте ряда областей нашей страны было море.

