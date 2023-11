Совместное заседание Ученых советов МГУ и ОИЯИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

20 ноября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ прошло совместное заседание Ученого совета Московского университета и Объединённого института ядерных исследований – международной межправительственной научно-исследовательской организации, расположенной в наукограде Дубна Московской области. Под председательством ректора МГУ академика В.А. Садовничего и директора ОИЯИ академика Г.В. Трубникова состоялось обсуждение актуальных и перспективных форматов взаимодействия двух ведущих центров фундаментальных исследований, а также торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве.

В начале своего выступления ректор МГУ назвал Объединённый институт ядерных исследований уникальным международным центром фундаментальных исследований в области ядерной физики и смежных с ней областей физики и естественных наук, а совместное заседание двух Ученых советов – историческим событием. «Мы, конечно, одна семья, но после сегодняшнего события, безусловно, станем еще ближе», – сказал В.А. Садовничий.

Говоря о давнем стратегическом партнерстве МГУ и научно-исследовательского центра в Дубне, ректор напомнил, что огромную роль в его создания сыграли люди Московского университета. Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ был основан 1 февраля 1946 г., а его создателем и первым директором стал выдающийся советский физик Д.В. Скобельцын. Уже в 1961 году у института появился филиал в Дубне в качестве учебной базы подготовки научных кадров для Объединенного института ядерных исследований. Основателями филиала являются профессора МГУ – первый директор ОИЯИ Д.И. Блохинцев, академик В.И. Векслер и директор НИИЯФ МГУ С.Н. Вернов. Как сказал ректор, с Дубной связаны жизни в науке таких замечательных ученых, как А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, Н.Н. Говорун: «это все наши профессора, мои учителя, наша история, наша мощь».

Уже в наше время, в 2022 году, было принято решение о развертывании в Дубне инфраструктуры полноценного филиала МГУ. Виктор Антонович обратил внимание, что оно продиктовано широким спектром не только фундаментальных, но и междисциплинарных исследований, которые сегодня ведет Объединённый институт ядерных исследований. Московский университет является таким же принципиальным сторонником данного подхода к научной работе, например, являясь инициатором создания научно-образовательных школ, интегрирующих потенциал сразу нескольких факультетов. Подписанное на заседании соглашение о сотрудничестве, по словам ректора, призвано стать платформой интенсификации совместной научно-образовательной деятельности на базе филиала МГУ, задействовать для этого огромный потенциал ОИЯИ и Московского университета.

Еще одной глубинной причиной для подписания соглашения являются усилия МГУ по созданию научно-технологической долины университета. «Подъезжая сюда, вы, наверное, видели нашу новую территорию с блестящими корпусами новейших зданий кластеров-корпусов Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы”. Два первых корпуса мы уже запустили, сегодня в них разместилось 160 резидентов – компаний, реализующих совместно с учеными Московского университета научно-технологические проекты по самым передовым направлениям развития науки. Всего там будет 9 кластеров с уникальными возможностями трансформации фундаментальных знаний в востребованные экономикой, обществом продукты и сервисы», – сказал ректор.

Связывает МГУ и ОИЯИ и международные проекты. По словам академика В.А. Садовничего, ученые МГУ и ОИЯИ успешно работают как в Дубне, так и представлены в ключевых международных коллаборациях, в том числе на Большом адронном коллайдере, где совместно принимали участие в научном прорыве начала XXI века – открытия Бозона Хиггса как завершающего элемента Стандартной модели.

1 сентября 2022 года звание Почётного профессора Московского университета было присуждено научному руководителю лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова Ю.Ц. Оганесяну, одному из немногих ныне живущих людей, в честь которого назван элемент Периодической таблицы.

С докладом об истории, настоящем, а также о планах на будущее выступил директор ОИЯИ академик Г.В. Трубников. Он поблагодарил Московский университет за огромную поддержку всех форматов сотрудничества, а также за возможность присутствовать в университете в качестве участников Совместного заседания Ученых советов МГУ и Объединённого института ядерных исследований. Он обратил внимание на то, как академично и основательно проходят заседания Ученого совета МГУ. «Есть, чему поучится», – резюмировал он.

Г.В. Трубников представил исследовательский, научно-образовательный потенциал института, отметил, что в настоящее время ОИЯИ – это действительно уникальный научный коллектив, в команду которого входят более 5 тысяч ученых из 33 стран мира. Институт связывают фундаментальные партнерские отношения с 16 странами мира, еще 5 поддерживают менее высокий уровень рабочих контактов. В ближайшее время к научно-образовательному консорциуму в Дубне намерены присоединится Китайская Народная Республики и Мексиканские Соединенные Штаты. Г.В. Трубников представил исследовательский инструментарий ОИЯИ, в том числе новейшую установку класса Mega Science – сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA.

С 1957 года, момента запуска в Дубне первого в мире синхрофазотрона, ОИЯИ характеризует исключительно высокая вовлеченность во все крупные международные научные коллаборации, подчеркнул директор института. Сегодня этот потенциал расширяется не только в традиционных зонах научного интереса ОИЯИ, но и в смежных отраслях, например, в области радиационных исследований наук о жизни. По словам Г.В. Трубникова, к первым двум кафедрам филиала МГУ в Дубне – кафедре физики элементарных частиц и кафедре фундаментальных ядерных взаимодействий – планируется, как минимум, добавить еще две, в том числе кафедру радиобиологии и радиохимии. Также предстоит интегрировать потенциал «во многом комплиментарных» математических кафедр факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, а также филиала МГУ в Саровt и филиала НИИЯФ МГУ в Дубне.

Со словами благодарности за поддержку развития филиала МГУ в Дубне также выступил научный руководитель ОИЯИ академик В.А. Матвеев. Он вспомнил о фигурах выдающихся отечественных физиков Н.Н. Боголюбова, И.М. Франка, А.А. Логунова (ректора Московского университета в 1977-1992 гг.), В.Г. Кадышевского, Б.М. Понтекорво, связывающих МГУ и ОИЯИ. «Реализованный в Дубне союз науки и образования доказал свою эффективность», – уверен ученый.

Также в ходе Совместного заседания ученых советов МГУ и ОИЯИ выступили директор НИИ ядерной физики МГУ имени Д.В. Скобельцына член-корреспондент Э.Э. Боос, старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка ОИЯИ Ваель Махмуд Бадави, и.о. декана физического факультета профессор В.В. Белокуров.

Подписанное В.А. Садовничим и Г.В. Трубниковым соглашение о сотрудничестве регулирует целый комплекс вопросов взаимодействия между МГУ и ОИЯИ. Среди его основных его целей – реализация совместных планов по расширению деятельности созданного в Дубне филиала МГУ, интенсификация научно-образовательных контактов. Для этого стороны будут осуществлять постоянный обмен своими планами, изданиями, информацией по проблемам научных исследований и образования.

Среди научных приоритетов соглашения – исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра и физике конденсированного состояния вещества с использованием ядерно-физических методов, а также астрофизические исследования в космических экспериментах; исследования в области живых систем, включая радиационные и радиобиологические исследования; медико-биологические и клинические исследования методов адронной и мишенной терапии онкологических заболеваний; исследования в области индустрии наносистем и материалов, в частности, развитие методов нейтронографии, нейтронного активационного анализа и динамической рентгенографии.

Также стороны будет развивать исследования в области вычислительной математики и вычислительной физики, нацеленные на решение задач, возникающих в экспериментальных и теоретических исследованиях. По словам В.А. Садовничего, в этой области Московский университет готов задействовать потенциал Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, в том числе новейший, введенный в строй 1 сентября этого года суперкомпьютер «МГУ-270» с уникальными вычислительными характеристиками.

Также запланировано развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий, в том числе создание и развитие Gгіd-сегментов ОИЯИ и МГУ, исследования в области рационального природопользования, в частности развитие ядерно-физических аналитических методов контроля за состоянием окружающей среды, продуктов питания, хранилищ токсичных и радиоактивных отходов и геофизических сред, содержащих продуктивные углеводороды. Соглашение предусматривает реализацию инноваций и использование результатов фундаментальных научных исследований в медицине, промышленности и технических разработках, а также повышение квалификации и переподготовка преподавателей и научных сотрудников.

