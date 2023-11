Совещание по вопросу повышения качества образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

21 ноября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета с участием президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В.А. Садовничего прошло Совещание по вопросу повышения качества физико-математического и химико-биологического образования. Содержательную рамку и деловой тон дискуссии в начале совещания задали министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков и министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов.

Свое выступление президент РСР начал с благодарности руководителям профильных ведомств за возможность в стенах МГУ имени М.В. Ломоносова начать давно назревший разговор о повышении качества физико-математического и химико-биологического образования в стране. Обращение к проблеме повышения качества естественнонаучной и математической подготовки на правительственном уровне – это действительно важный шаг к совершенствованию системы отечественного образования. «Я, как математик, хочу высказаться о математическом образовании. Тема – широкая, предполагает разные подходы. Выскажу некоторые соображения, основанные на личном опыте, опыте Московского университета и представлении о том, что нужно и можно сделать для решения поставленной задачи», – предварил В.А. Садовничий свое выступление. «Я всегда исходил и исхожу из того, что главным результатом обсуждаемых изменений должно быть повышение качества образования. А основой качества образования является его фундаментальность», – убежден президент Российского Союза ректоров.

Виктор Антонович напомнил, что вопросы преподавания математики в стране уже не раз выносились на уровень руководства страны. Так было и в советское время, и сегодня. В 2013 году Распоряжением Правительства была утверждена Концепция развития математического образования в Российской Федерации, в её разработке принимали участие и специалисты Московского университета. Отмечая фундаментальную роль математики, Концепция указывает на необходимость развития широкого спектра программ математической подготовки, учитывающих образовательные потребности различных категорий учащихся. В новых условиях, с развитием цифровизации, массовым внедрением технологий искусственного интеллекта, по словам ректора, правильно указанные в этом стратегическом документе проблемы только актуализируются и масштабируются.

Глава всероссийского объединения руководителей вузов обозначил наиболее актуальные проблемы современности, ставшие поводом для проведения установочного совещания по качеству естественнонаучной подготовки в средней и высшей школе. Для их решения В.А. Садовничий предложил для начала обновить Концепцию развития математического образования с учётом современных задач и вызовов, национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. По его словам, Концепция должна включать все уровни образования как единое целое.

Также ректор выдвинул более десятка конкретных предложений и мер, направленных на повышение качества математического образования в России. Говоря об этом, он подчеркнул, что такие стратегии развития образования должны быть и по химии, и по биологии, и по физике. Пример понимания важности такой работы в Московском университете – разработка Концепции развития инженерного образования в России, которая объединяет все уровни образования и носит междисциплинарный характер, соединяя инженерное знание и фундаментальную науку. «Я выступил с идеей фундаментальной инженерии. Для неё необходима фундаментальная математическая подготовка и, следовательно, надо думать о том, как готовить преподавателей математики для инженерных вузов», – сказал ректор.

В.А. Садовничий напомнил, что в этом году отмечалось 60 лет создания в СССР физико-математических школ-интернатов при Новосибирском, Московском, Ленинградском и Киевском университетах. Сегодня эти специализированные учебно-научные центры являются лидерами естественнонаучного школьного образования, кузницами кадров для науки. Обновленный в преддверии 270-летия Московского университета СУНЦ имени А.Н. Колмогорова МГУ, стал настоящим дворцом знания, труда и таланта. По словам ректора, целевая поддержка таких школ Правительством и профильными министерствами должна стать первоочередным элементом программы повышения качества образования.

Заслуживает признания и другой крупный проект Московского университета, так называемый «Малый мехмат» МГУ. Это самый масштабный математический кружок в стране, который существует уже более сорока лет. Ежегодно в нём занимается более двух тысяч школьников, в том числе начальных классов, и благодаря дистанционным технологиям количество учащихся из всех регионов России постоянно растёт. Ребята, занимаясь в них, потом становятся учениками математических школ, а затем учеными, составляющими цвет мировой науки.

Не обошел стороной В.А. Садовничий и вопросы совершенствования системы государственной итоговой аттестации. Он напомнил, что является последовательным противником ЕГЭ в изначальном его варианте. Тогда, по мнению президента РСР, его введение «в целом не содействовало повышению качества образования в стране». Тем не менее, ректор призвал извлечь максимум пользы из положительных сторон, которые, безусловно, у него есть, и уменьшить его издержки. В.А. Садовничий отметил, что в качестве компенсаторного механизма недостатков ЕГЭ уже давно хорошо себя зарекомендовали олимпиады школьников, которые проводятся под эгидой Российского совета олимпиад школьников, в тесном взаимодействии с Российским Союзом ректоров. Механизм олимпиад даёт возможность способным, мотивированным выпускникам практически из всех регионов страны поступать во все ведущие университеты страны.

Также у них есть ещё один механизм набора студентов. Вузовские преподаватели часто небезосновательно вспоминают о том, как важно было на экзамене посмотреть абитуриенту в глаза, что порой помогало не пропустить талант. Дополнительные вступительные испытания в ряде университетов дают возможность сгладить «эффект ЕГЭ». Президент РСР предложил распространить этот опыт и на другие университеты.

«Важно обращать внимание и на то, как преподаётся математика не только на профильных факультетах, но и на естественнонаучных. На мой взгляд, это важная методическая проблема, и можно возложить, например, на ФУМО ответственность за качество преподавания таких основных курсов, как матанализ, дифференциальные уравнения, высшая алгебра и геометрия», – также уверен академик В.А. Садовничий.

Опираясь на опыт реализации университетской программы «МГУ – школе», ректор заявил о важности повышения квалификации учителей и напомнил о систематическом проведении Московским университетом летних школ, семинаров, съездов учителей – предметников. Буквально через несколько дней в МГУ начнется Всероссийский съезд учителей и преподавателей математики и информатики. Московский университет и учрежденная им всероссийская организация педагогов – химиков являются организаторами Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии, который пройдет с 25 по 28 ноября в Сириусе.

«При поддержке правительства можно было бы выстроить широкую программу мероприятий «вуз – школа» для всей страны, в том числе – расширить возможности повышения квалификации учителей на базе ведущих университетов», – сказал ректор, предложив провести на базе Московского университета Всероссийский методический семинар по преподаванию математики с участием ведущих преподавателей и учителей.

В финале своего выступления В.А. Садовничий еще раз обратил внимание на то, что в целях повышения качества математического – как и любого другого – образования необходима воля людей и консолидация усилий, выстраивание стратегии и партнёрских отношений. «Воля у нас, безусловно, есть, как и достаточно богатый опыт взаимодействия и партнёрства. Поэтому можно надеяться, что наше совещание поможет направить работу всех заинтересованных сторон – как органы руководства системой образования, так и научно-образовательное сообщество – в сторону принятия правильных необходимых мер для решения поставленной перед нами задачи», – подчеркнул ректор Московского университета.

В рамках Совещания также выступили научный руководитель химфака МГУ, вице-президент РАН академик С.Н. Калмыков, ректор МФТИ Д.В. Ливанов, и.о. декана физического факультета Московского университета В.В. Белокуров, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии академик Ю.Г. Горбунова, декан биологического факультета МГУ академик М.П. Кирпичников, и.о. ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева И.В. Воротынцев, первый проектор СПбГУ Е.Г. Чернова.

