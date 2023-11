Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку в Нагатинском Затоне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Нагатинском Затоне строится велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки, который станет визитной карточкой района. Кроме того, проводится благоустройство и продолжается реализация программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«По просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена. Он, конечно, будет востребован жителями и будет украшением района, по сути дела, новой визитной карточкой», — сказал Мэр Москвы.

Велопешеходный мост через Нагатинский затон

Строительство велопешеходного моста через Нагатинский затон началось в феврале 2023 года в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Он свяжет разделенные заливом части района и улучшит транспортную доступность станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро для жителей микрорайонов на улицах Речников и Судостроительной, а также нового жилого комплекса.

Благодаря своей оригинальной конструкции мост станет одним из символов района, а также популярным местом для встреч и ежедневного отдыха. Жители смогут строить новые маршруты для пеших и велосипедных прогулок, а пассажиры водного транспорта будут быстрее добираться от причала к метро.

Мостовой пролет длиной 216 метров выполнят в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка, когда верхняя балка опирается на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях. Мачты и натяжные тросы будут поддерживать настил и разделят пешеходную зону шириной 4,5 метра и велосипедную дорожку шириной два метра. Ширина полосы безопасности для пешеходов с обеих сторон моста составит 0,75 метра.

Теплая подсветка конструкций и полотна будет подчеркивать контуры сооружения. Центральное пространство моста станет зоной отдыха с лавочками, откуда горожане смогут любоваться видами на реку и городские кварталы. В рамках благоустройства территории приведут в порядок 0,8 гектара газонов, а также высадят 145 деревьев и кустарников.

Первый заместитель генерального директора АО «Дороги и мосты» Владимир Волков отметил, что на стройке задействовано 196 человек и 18 единиц техники.

«Планируемое окончание работ — ноябрь 2024 года согласно графику и контракту, — сказал он. — На настоящий момент порядка 20 процентов работ выполнено, на стапеле сейчас идет сборка первой части пролета, надвижка пролета планируется в мае».

До 2026 года в Москве построят 12 пешеходных переходовСергей Собянин: Новые московские мосты бережно вписаны в городской ландшафт и будут служить москвичам на протяжении десятилетий

Новостройка на Судостроительной улице

В районе продолжается реализация программы реновации. Так, жилой дом по адресу: Судостроительная улица, дом 15 построили по индивидуальному проекту в рамках второй волны программы. Новостройка состоит из четырех секций переменной этажности. Вентилируемый фасад облицован керамогранитной и клинкерной плиткой серого и бежевого цветов. Лоджии и балконы застеклены, для кондиционеров предусмотрены короба.

«Здесь 110 квартир с улучшенной отделкой, четыре из них оборудованы для проживания маломобильных горожан. На первом этаже предусмотрено место для офисов и объектов сферы услуг. Для жильцов построили подземный паркинг, а на территории у дома сделали детскую и спортивную площадки», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В доме семь однокомнатных, 92 двухкомнатные и 11 трехкомнатных квартир. Общая жилая площадь составляет 6,9 тысячи квадратных метров. В квартирах и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка в соответствии со стандартами программы реновации. На подземной автостоянке предусмотрено 42 машино-места.

Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

В вестибюле разместили технические помещения, почтовые ящики и комнату консьержа. Для маломобильных людей и родителей с колясками создана безбарьерная среда.

В шаговой доступности от новостройки расположены станции «Коломенская» Замоскворецкой линии метро и «Кленовый бульвар» БКЛ, музей-заповедник «Коломенское», магазины, кафе и рестораны, школы, колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, спортивные центры и другие объекты.

Ожидается, что в декабре в новостройку начнут переезжать 122 семьи (332 жителя) из соседних домов, расположенных по адресам: Судостроительная улица, дом 7, корпус 1 и улица Речников, дом 20, корпус 2.

Программа реновации в Нагатинском Затоне

Нагатинский Затон — один из первых районов Москвы, где началась программа реновации. Сегодня в новые дома переехали или готовятся к новоселью жители восьми пятиэтажек.

В программу реновации в районе включено 54 дома, в которых живут более 13 тысяч человек. Расселение первых двух домов началось до 2020 года. Правительство Москвы определило три этапа переселения жителей. На первом (2020–2024 годы) должны переселиться жители 12 домов, на втором (2025–2028 годы) — 13, на третьем (2029–2032 годы) — 27 домов.

Для организации волнового переселения подобрали восемь стартовых площадок. На данный момент построили и передали под заселение четыре новостройки по адресам: Судостроительная улица, дом 17 (заселяется с 8 сентября 2018 года); Судостроительная улица, дом 3 (заселяется с 11 июня 2020 года); улица Речников, дом 18/20 (заселяется с 31 мая 2022 года); улица Речников, дом 22 (заселяется с 31 марта 2023 года).

Новые квартиры получили 1,7 тысячи человек. Пятую новостройку по адресу: Судостроительная улица, дом 15 уже ввели в эксплуатацию, в ближайшее время ее передадут под заселение.

Кроме того, в Нагатинском Затон строятся и проектируются еще три дома по адресам: Судостроительная улица, владение 5, Коломенская улица, напротив владения 3, Судостроительная улица, земельный участок 7/1/2 (владение 7, корпус 1).

Правительство Москвы утвердило проект планировки новых кварталов в Нагатинском Затоне, благодаря которому в районе создадут качественную и сбалансированную городскую среду. В ходе реализации программы реновации в районе появится 10 социальных объектов, таких как школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и другие.

Более 3,4 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в ЮАО с начала годаСобянин: До конца года более 13 тыс. москвичей получат новое жилье по реновации

Программа реновации в Москве

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живут около миллиона человек.

Первые новоселы въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. Сейчас идет либо завершено переселение жителей 886 домов в 258 новостроек. Всего переехали или переселяются 142,7 тысячи человек.

Для реализации программы реновации подобрана 601 стартовая площадка общей мощностью 9,9 миллиона квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу. Построено 280 жилых домов общей площадью четыре миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 434 зданий общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.

Для оказания содействия гражданам при переселении открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей столичного Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других организаций.

Программа «Мой район» в Нагатинском Затоне

Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы.

«Самый “речной” московский район развиваем комплексно, как и другие части города. Только за последний год жители получили две новые станции метро — “Кленовый бульвар” и “Нагатинский Затон”. Завершена реконструкция Южного речного вокзала, благоустроена набережная, развивается “Остров мечты”, летняя зона отдыха», — отметил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В Нагатинском Затоне живут более 130 тысяч москвичей. За последние годы в районе многое сделано для повышения качества их жизни. Так, в составе БКЛ в районе открылись станции метро «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». В апреле 2023 года завершилась реконструкция Южного речного вокзала. Спустя 25 лет отсюда вновь отправляются и прибывают из городов России прогулочные суда. Обновленный вокзал также стал остановкой регулярного пассажирского речного маршрута ЗИЛ — Печатники, открытого осенью. Помимо Южного речного вокзала, на территории района действуют причалы Нагатинский Затон и Кленовый Бульвар.

На маршруты № 47 и 49 вышли современные трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва». Появилось пять новых маршрутов наземного городского транспорта.

Кроме того, в районе построили Кожуховский мост и пешеходный переход с траволатором от станции метро «Технопарк» над проспектом Андропова. Через Нагатинский затон строится велопешеходный мост, который свяжет одноименную станцию метро с улицей Речников.

Сергей Собянин открыл обновленный Южный речной вокзалСергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Приобрел популярность парк развлечений «Остров мечты». Для горожан обустроили тематический и ландшафтный парки, городской променад и пляжную зону с летними бассейнами. Там же расположен концертный зал «Москва». Благоустроена территория Южного речного вокзала с набережной, пешеходная зона на Коломенской набережной, народный парк на Затонной улице и пространства возле станций БКЛ. Кроме того, приведено в порядок 70 дворов.

В рамках развития социальной инфраструктуры в районе построили и открыли школу на 550 мест по адресу: улица Корабельная, дом 13 а и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений на улице Речников (дом 5). После комплексной реконструкции пациентов вновь принимает филиал № 3 детской поликлиники № 91 на Коломенской набережной (дом 4, корпус 2).

Точкой притяжения жителей стал многофункциональный общественный центр «Орбита» на проспекте Андропова (дом 27).

Многие социальные объекты отремонтировали. Так, комплексные работы провели в детской музыкальной школе имени К. Караева (Нагатинская набережная, дом 54), помещениях Дома культуры «Нагатино» (Судостроительная улица, дом 31, корпус 1 и дом 28, корпус 1), библиотеке № 162 имени К.М. Симонова (улица Коломенская, дом 9, строение 5 и улица Якорная, дом 5, корпус 2).

Кроме того, отреставрировали храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, а также открыли центр московского долголетия «Нагатинский Затон» на Нагатинской набережной (дом 34). На Судостроительной улице планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

