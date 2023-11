Собянин: Москвичи взяли шесть медалей на международной олимпиаде по астрономии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвич Дмитрий Тимофеев стал абсолютным победителем на II Открытой международной астрономической олимпиаде. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей. Помимо Дмитрия Тимофеева, золото получили Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства, а также ученики школы № 57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин. Ребята, вы большие молодцы! Поздравляю!» — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Школьники из 14 стран боролись за победу на площадке образовательного центра «Сириус». Они выполняли практические и теоретические задания, а также подготовили небольшую исследовательскую работу.

Московские школьники показывают высокие результаты и на других соревнованиях. На астрономической олимпиаде в Пекине российская сборная участвовала для тренировки неофициально. В состязании Екатерина Тюхтикова из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) завоевала золотую медаль. Антон Лотович из школы ЦПМ, Иван Пругло и Марк Яковлев из школы № 179 взяли серебро.

Для популяризации астрономии и углубленного изучения этого предмета столичные ученики могут использовать тематический курс. Для начинающих проходят занятия в Центре педагогического мастерства. У ребят, интересующихся астрономией, есть шансы попасть на учебу в ЦПМ и городскую сборную.

