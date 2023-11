Сергей Собянин рассказал о подготовке инфраструктуры для зимнего отдыха в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве началась подготовка инфраструктуры зимнего отдыха к сезону 2023/2024 года. Кроме традиционных мероприятий по всему городу, в столице пройдет ряд дополнительных спортивных праздников и фестивалей.

«В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст: катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах. Например, в парке “Яуза” будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для москвичей и гостей столицы будет открыто 4075 объектов, включая 1387 катков (в том числе 222 катка с искусственным льдом), 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра (в том числе 12 трасс с искусственным оснежением общей протяженностью 23,3 километра), 336 ледяных горок и снежных городков, 1909 универсальных площадок для зимних видов спорта, 47 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

Катки с искусственным льдом начнут свою работу уже в пятницу, 24 ноября. Все они оборудованы теплыми раздевалками и пунктами проката.

По традиции желающих покататься на коньках ждут самые большие и красивые катки Москвы — в Парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ, в «Лужниках», ГУМ-каток.

По сравнению с прошлым сезоном появятся и новые объекты зимнего отдыха, в том числе обустроенные в рамках программы создания комфортной городской среды. Например, в этом году впервые откроются два новых катка с искусственным льдом в парке имени 850-летия Москвы — крупнейшем (около 300 гектаров) и любимом месте отдыха горожан на юго-востоке столицы (районы Марьино, Люблино, Капотня). Кроме того, проложили дополнительный участок лыжни, увеличив общую протяженность трасс в парке до 15,5 километра. Они оборудованы системами освещения, при необходимости их покрывают искусственным снегом.

Кроме того, по решению Мэра Москвы в этом году будет вновь открыт ряд эксклюзивных объектов зимнего отдыха и проведены спортивные праздники, полюбившиеся москвичам в прошлом году. Среди них:

— бесплатный каток в парке Северного речного вокзала: в зимнем сезоне 2022/2023 года его посетили свыше 20 тысяч человек;

— лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках»: для любителей спорта и активного отдыха организуют мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами;

— зимний шахматный турнир «Московский спорт», в рамках которого пройдут турниры среди детей в трех возрастных категориях: до девяти лет, до 13 и до 15 лет. Также запланирован сеанс одновременной игры с участием чемпиона мира по быстрым шахматам заслуженного мастера спорта России Сергея Карякина и большая культурно-развлекательная программа;

— спортивный праздник «Зимний день московского спорта» — это масштабное спортивное событие в «Лужниках» в прошлом зимнем сезоне посетили свыше 21 тысячи человек;

— спортивные фестивали по баскетболу три на три и хоккею три на три, в рамках которых пройдут открытые соревнования среди московских и российских профессиональных и любительских команд различных возрастов;

— зимний сезон проекта «Мой спортивный район»: дети от 10 лет и взрослые будут осваивать фигурное катание на катках во дворах и в парках, для взрослых также предусмотрены лыжные гонки и занятия фитнесом под руководством профессиональных тренеров. В зимнем сезоне будет задействовано до 60 катков, 20 фитнес-площадок и 10 лыжных трасс.

Для создания праздничной атмосферы большое внимание уделят световому оформлению города. На протяжении трех самых темных месяцев года яркие и оригинальные световые конструкции будут источником дополнительного освещения, залогом безопасности и хорошего настроения горожан. Кроме того, они послужат визитной карточкой зимней Москвы. Столица — одно из основных направлений внутреннего туризма в государственные праздники и новогодние каникулы. И зимой многие приезжают в Москву именно для того, чтобы увидеть ее во всей красе новогоднего убранства.

В зимнем сезоне 2023/2024 года в центре и других районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных новогодних елей. Световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря. Абсолютное большинство конструкций используется повторно и по окончании зимнего сезона отправляется на хранение до следующей зимы.

