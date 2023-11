«Сборная нулевых» выиграла Кубок ректора ГУУ по мини-футболу

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 ноября в спорткомплексе Государственного университета управления прошел Кубок ректора по мини-футболу, организованный Ассоциацией выпускников ГУУ.

Проректор ГУУ Павел Павловский поприветствовал игроков, пожелал удачной игры и пригласил на Встречу выпускников, которая пройдет 15 декабря.

«Мы уже в четвертый раз проводим Кубок ректора. Приятно видеть, что все больше выпускников присоединяются к игре, ведь спорт – неотъемлемый элемент здоровой жизни. ГУУ – это большая семья и двери университета всегда открыты для вас», – отметил Павел Владимирович.

В рамках турнира шесть команд выпускников университета разных лет сыграли друг с другом по групповой системе, а лучшие сразились за призовые места.

В результате победителем стала команда «Сборная нулевых», 2 место заняла команда «В игре», бронзу получили «Друзья ГУУ». Лучшим голкипером игры признан Андрей Дахно, а лучшим бомбардиром – Али Магомедов.

Победители и призеры турнира получили кубки, медали и памятные награды.

Посмотреть фотоотчет с матча можно в официальной группе Ассоциации выпускников ГУУ.

