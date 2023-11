Россия и Таджикистан впервые подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития России и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Подписи под документом поставили руководители двух ведомств – Максим Решетников и Завки Амин Завкизода.

Профильные министерства обязуются содействовать установлению сотрудничества России и Таджикистана в сфере инвестиционного климата, предпринимательства и сотрудничества между свободными экономическими зонами двух стран, а также стимулированию инвестиций и созданию совместных предприятий на территориях этих зон.

Документ также предусматривает обмен информацией и передовым опытом по национальным инициативам, региональным стратегиям, макроэкономическому прогнозированию, средне- и долгосрочным целевым программам и программам в сфере цифровой экономики двух стран.

«На сегодняшний день Россия – главный торговый партнер Таджикистана, – отметил Максим Решетников. – Россия экспортирует в Таджикистан нефть и нефтепродукты, древесину и целлюлозо-бумажные изделия, оборудование и транспортные средства. Таджикистан, в свою очередь, поставляет в Россию текстиль, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и металлы».

За прошлый год товарооборот двух стран вырос более чем на 20%. По итогам 9 месяцев нынешнего года положительная динамика сохраняется – товарооборот в физическом выражении вырос на 33%, экспорт – на 29%, импорт – на 8,7%.

Торгово-экономическое взаимодействие двух стран подкрепляется инвестиционным сотрудничеством. Россия – один из лидеров по инвестициям в экономику Таджикистана. На территории республики реализуется 31 проект с участием российских компаний на общую сумму порядка 650 млрд рублей, в таких отраслях, как автомобилестроение, энергетика, промышленность и цифровизация.

В числе наиболее крупных совместных проектов – соглашение одного из крупнейших российских холдингов со свободной экономической зоной «Куляб» в Таджикистане по созданию текстильного кластера, российское производство эфиров целлюлозы и выращивание редких лекарственных растений на высокогорных участках Таджикистана. В ближайшее время готовится к подписанию соглашение о запуске проекта по подключению 30 ведомств Душанбе к российской цифровой системе «Умный город».

«Российские компании по поставкам угля заинтересованы в развитии в Таджикистане гидрометаллургических предприятий по переработке сырья, а компании в области высоких технологий – в строительстве национального Центра обработки данных для цифровой трансформации республики, – прокомментировал Максим Решетников.

Он также отметил, что при поддержке Российско-Таджикского делового совета прорабатываются вопросы привлечения российских резидентов для участия в таджикистанских свободных экономических зонах – «Дангара», «Пяндж», «Сугд» и «Ишкошим».

