Регистрация на отборочный тур Всероссийского инженерного конкурса продлится до 1 декабря

X Всероссийский инженерный конкурс студентов и аспирантов организован Министерством науки и высшего образования России для привлечения молодежи к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности страны.

Участники конкурса — студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

По итогам оценки заявок участников в полуфинал будут отобраны 400 лучших работ студентов и аспирантов. Полуфиналистам будет предоставлена возможность доработки проектов под руководством ведущих специалистов, заинтересованных в результатах работ предприятий, а также пройти в рамках акселерационной сессии мастер-классы, тренинги и консультации от ключевых работодателей.

На заключительном этапе конкурса, который пройдет в июне 2024 года в Москве, 100 финалистов смогут представить свои работы перед государственными экзаменационными комиссиями под руководством первых лиц высокотехнологичных корпораций и отраслей (Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Ростех», АО «Вертолеты России», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД», ООО «ВК», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Ассоциация Консорциум «Базис»). Победителей ждут специальные призы от работодателей и предложения для трудоустройства. Кроме того, они получат преимущество при поступлении на следующий уровень образования.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 декабря заполнить индивидуальную заявку на официальном портале конкурса.

Подробная информация о проведении конкурса доступна на официальном сайте.

