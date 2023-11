Приглашаем к участию в конкурсах на премии Правительства РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет конкурсы работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2024 года.

Государственный университет управления приглашает опытных и молодых учёных ГУУ испытать свои силы.

Премии будут вручаться по трём направлениям:

— Образование (10 премий по 2 млн руб.);

— Наука и техника (20 премий по 2 млн руб.);

— Наука и техника для молодых учёных (7 премий по 1 млн руб.).

По премиям в области науки и техники в авторский коллектив работы может входить до 10 человек. По остальным двум областям – до 5 человек.

Работы по премиям в области образования принимаются до 10 февраля 2024 года. Работы по остальным двум областям – до 20 февраля 2024 года.

«Научно-исследовательские и конструкторские работы – это мощнейший драйвер всей экономики страны, это основа технологического и экономического суверенитета. Мы ждём НИОКР, чтобы масштабировать их потом уже непосредственно на производствах, чтобы наша страна обеспечила себе абсолютную независимость – технологическую, экономическую, и могла в том числе достойно представлять те разработки, которые предлагает наша наука», – заявил Михаил Мишустин.

Работы на соискание премий Правительства Российской Федерации должны быть представлены на бумажном носителе, на USB флеш-накопителе, а также загружены на сайт правпремии.рф.

Всю необходимую документацию и другую справочную информацию можно найти на том же сайте правпремии.рф.

