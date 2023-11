Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр «Зотов» представляет экспозицию «Пресня: выставка моей памяти», создающую образ Пресненского района на пересечении культурных, географических и личных координат. Экспонаты из государственных музеев и личные дневники жителей, фотографии знаковых событий и кинохроника, произведения художников-шестидесятников и современных авторов собраны в единое визуальное представление. Район показан не как набор краеведческих достопримечательностей, а как образ, создаваемый из воспоминаний его жителей.

Выставка состоит из тематических разделов «Вы здесь», «Пресня индустриальная», «Пресня зеленая», «Пресня шумная», «Пресня красная» и «Пресня нездешняя». Район на выставке можно увидеть в двух образах — реальном и воображаемом.

В экспозицию вошло более 350 экспонатов из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Государственного центрального музея современной истории России, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», музейно-выставочного объединения «Манеж», Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея Владимира Высоцкого, «Мультимедиа-арт-музея» и других.

На выставке можно увидеть редкие экспонаты из Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, ткани производства Трехгорной мануфактуры, личные вещи художницы Людмилы Маяковской, аудиозаписи из архива мемуарных бесед «Устная история» и многое другое. Воспоминания жителей района обнаружили и записали в процессе работы лаборатории авторской фотокниги, проведенной в центре «Зотов» под кураторством Аллы Мировской. В экспозицию включены работы современных художников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI