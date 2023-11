Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня Государственный университет управления вместе со своим проректором, доцентом, кандидатом географических наук Николаем Михайловым отмечает его день рождения. Не просто день рождения, а юбилей – 70 лет!

Николай Николаевич уже давно занимает высокие посты в нашем университете. Всем нам знакома его приветливость, скромность, участливость и ответственность. Это человек большой души, острого ума и доброго сердца. Когда в коллективе есть такие люди, ему всегда и во всём сопутствует успех. В нашем коллективе есть!

Дружно поздравляем Николая Николаевича с красивой датой! Желаем здоровья, энергии, радости, больших трудовых свершений на благо и на радость ГУУ, а также новых открытий. Пусть все препятствия развеиваются, как миражи, ветер перемен всегда будет исключительно попутным, а красивые даты сменяют друг друга с завидной периодичностью. С днём рождения!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI