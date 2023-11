Открыт сбор заявок от студентов на Зимнюю школу Плавучего университета — 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ открыл сбор заявок от студентов на участие во Всероссийской Зимней научной школе Плавучего университета — 2024. Это крупнейшее в России образовательное мероприятие в области наук о Земле для студентов. Школа пройдет 5–7 февраля в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Севастополе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Архангельске.

В этом году Зимняя школа включает 27 научных треков на 11 различных научных и образовательных площадках. Лекции, семинары, мастер-классы и практические занятия разделены по научным направлениям:

Физика океана и атмосферы

Морская биология

Геология и геофизика

Гидрохимия

Анализ данных, методы, приборы

Python и машинное обучение

Зимняя школа — первый этап ежегодного цикла Всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет». Мероприятие позволяет познакомиться с актуальными направлениями исследований моря, чтобы выбрать курс будущей научной работы. Отбор участников происходит на конкурсной основе. Участников отбирают руководители научных треков Зимней школы.

«Школа проходит с 2017 года и изначально была доступной для всех студентов профильных специальностей. В прошлом году мы впервые столкнулись с тем, что не смогли принять на площадки школы всех желающих. Можем констатировать, что интерес к морским наукам в России сильно возрос за последние годы, — прокомментировала открытие сбора заявок директор Координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ, к. ф.-м. н. Наталья Степанова. — В этом году мы с партнерами заранее ввели дополнительную систему отбора. И руководителям научных треков предстоит прочесть много мотивационных писем, чтобы отобрать участников».

Студенты, прошедшие школу, могут принять участие в следующем этапе Плавучего университета, который работает по принципу «обучение через исследование». В рамках этого этапа Плавучий университет помогает студенту найти подходящего научного руководителя, а ученым — найти подходящего студента в свои научные коллективы. Так формируются пары студент — научный руководитель, которые и отправляются в научные экспедиции Плавучего университета.

Для участия в Зимней школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. Для желающих подать заявку в экспедиции Плавучего университета 2024 года очное участие в Зимней школе обязательно.

Чтобы подать заявку на Зимнюю школу, необходимо до 15 декабря заполнить форму на сайте pu-ocean.ru. Участие в школе бесплатное. Основной язык — русский.

Программа «Плавучий университет» реализуется в рамках Десятилетия наук об океане ООН, входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий РФ, проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Организацию осуществляет Координационный центр «Плавучий университет» на базе Московского физико-технического института.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI