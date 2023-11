На Физтехе обсудили проблемы академического письма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

На Физтехе прошла V международная конференция, посвященная теории и методике преподавания академического письма в контексте развития новых нейролингвистических технологий, TESOL Contexts: Global Practices of Teaching Academic Writing

Навык написания аргументированных и эффективных научных текстов на иностранных языках в различных жанрах, специфичных для конкретной дисциплины, — одна из необходимых компетенций ученого, нацеленного внести весомый вклад в физику, химию, биологию, математику или любую другую сферу знаний. Формирование и совершенствование умений и практических навыков письменной речи стало магистральной темой международной конференции TESOL Contexts: Global Practices of Teaching Academic Writing, прошедшей с 16 по 18 ноября на площадке Физтеха. Событие объединило более 400 участников и 53 спикера из различных регионов России и девяти стран мира, в числе которых Беларусь, Сербия, Индия, США, Китай, Бразилия, Израиль и другие.

В качестве основных направлений дискуссии организаторы выделили преимущества и недостатки внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, влияние технологий искусственного интеллекта на обучение академическому письму и поиск новых методических подходов к разработке образовательных ресурсов для овладения навыками письменной речи на английском языке. Программа конференции, включавшая в себя доклады, воркшопы и круглые столы, была разделена на четыре тематические секции: пересечение естественно-научных и гуманитарных дисциплин и английского языка в академических аспектах; новые жанры письма и интеграция жанрового подхода в преподавание письма; роль центров письма; трансформация преподавания и оценки языка под влиянием искусственного интеллекта.

За три дня конференции участники прослушали более 50 докладов коллег очно в МФТИ и онлайн, посетили не только запланированные мероприятия, но и нетворкинг-сессии, где обменялись контактами для продолжения общения и будущего международного сотрудничества.

Физтех стал платформой для формирования и усиления глобального исследовательского сотрудничества центров академического письма, преподавателей иностранных языков и технических дисциплин. Главные результаты прошедшего события — слушатели углубили понимание современных теорий и мировой практики жанровых подходов к обучению письму, открыли для себя новые концепции и методологии использования искусственного интеллекта для обучения и оценки письменной речи. Центрам письма была предоставлена возможность поделиться своим опытом относительно современных тенденций, включая использование технологий ИИ.

«Конференция является платформой для консолидации усилий многих профессионалов: преподавателей иностранного языка, специализирующихся в академическом английском языке, экспертов в области научной коммуникации, преподавателей профильных дисциплин, исследователей, имеющих положительный опыт публикации своих научных работ в высокорейтинговых журналах. Участники конференции получили возможность познакомиться с современными подходами и образовательными технологиями, обсудить междисциплинарное взаимодействие и предметно-интегрированное обучение академическому письму и больше узнать о преподавании академического письма в контексте развития новых нейролингвистических технологий», — прокомментировала Елена Базанова, директор Центра языковой подготовки и тестирования МФТИ, член Международной ассоциации центров письма (International Writing Centers Association, USA), член экспертной группы по созданию Консорциума центров академического письма в России.

Организаторы конференции — МФТИ и Ассоциация экспертов по академическому языку «Национальный консорциум центров письма».

* TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) — «Преподавание английского языка для носителей других языков» (TESOL).

