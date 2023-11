Наши хоккеисты – трёхкратные победители студенческого чемпионата Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 ноября прошёл заключительный матч чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов вузов сезона 2023-2024. Сборная СПБПУ по хоккею «Черные Медведи — Политех» третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата.

В 1/4 финала политехники победили команду «Морские Волки» из Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова со счётом 9:2. Нападающий Иван Балыкин оформил покер и стал лучшим игроком встречи.

За выход в финал «медведи» боролись с командой Военного института физической культуры. Серия игр длилась до двух побед и подарила болельщикам много положительных эмоций. В первом матче к началу третьего периода счёт был 1:1, и игра шла до гола. Евгений Полтанов уже на 41 минуте вывел игроков Политеха вперёд. Почувствовав уверенность в своих силах, наши хоккеисты забросили ещё дважды и довели матч до победы со счётом 4:1. Во второй игре команда ВИФК ушла на первый перерыв с минимальным преимуществом. «Медведей» такой расклад не устраивал, и во втором периоде болельщики увидели четыре безответные шайбы в исполнении лидеров сборной СПбПУ. Итоговый счёт 2:6 обеспечил политехникам путёвку в финал чемпионата.

Заключительные встречи политехники провели с давно знакомым соперником — сборной «Динамо РАНХиГС Санкт-Петербург». В первом матче хоккеисты СПбПУ показали феноменальный процент реализованных бросков: из 41 десять были голевыми. А соперники смогли лишь единожды расстроить вратаря Политеха Никиту Нагорного. «Медведи» уверенно контролировали ход встречи и довели её до победы со счётом 10:1.

Перед второй игрой главной интригой стали шансы «Черных Медведей» пройти дистанцию чемпионата без поражений. Но «Динамо» могло перевести серию в третий матч. И встреча началась с быстрого гола Глеба Седых, который на первой минуте отлично сработал на добивании. Многие уже готовились к очередному разгрому, но не тут-то было: бывший игрок СПбПУ Виталий Голубкин шикарным броском под перекладину сравнял счёт. Под занавес первой двадцатиминутки усилиями Ярослава Аборнева политехники вырвались вперёд. Во втором и третьем периоде наши парни четырежды поразили ворота соперника, сняв вопросы о победителе встречи и всего чемпионата.

Лучшими в заключительном матче признали тренеров сборной Политеха — Артёма Ворошило и Максима Кузнецова.

