«Мама-предприниматель» выходит на федеральный уровень

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В первые за 10 лет главный приз программы «Мама-предприниматель» разыграют среди участниц со всей страны.

Для федерального этапа программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России: Архангельской и Ярославской области, Москвы, Омской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского краев и других регионов. В финал вышло 30 проектов, многие их них с социальной направленностью. Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проекты оценивались по таким критериям, как оригинальность, социальная значимость, возможность к масштабированию.

Жюри состояло из экспертов, которые поддерживают развитие женского предпринимательства в России. Его возглавила куратор программы «Мама-предприниматель» – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Генеральным партнером программы «Мама-предприниматель» выступила генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

Реализации программы на всех этапах оказали содействие Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова. Впервые отдельный трек программы «Мама-предприниматель» – «Мама на селе» – состоялся благодаря «Женскому движению Единой России» и его сопредседателю, заместителю председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарье Лантратовой и координатору движения, депутату Государственной Думы Наталье Полуяновой.

Партнером региональных этапов программы выступила директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталья Зверева. Оценивали бизнес-проекты и другие партнеры проекта: генеральный директор ООО «УК Слетать.Ру» Евгений Данилович и директор направления по работе с госсектором VK Дмитрий Комендантов.

Экспертную часть жюри составили: заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян, вице-президент – управляющий директор Управления экономической политики и конкурентоспособности Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Мария Глухова.

Поддержку в популяризации женского предпринимательства оказала также генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

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