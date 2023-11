Ко дню рождения МЦД на станциях открываются две выставки о работе диаметров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь четырехлетия Московских центральных диаметров (МЦД) открываются две выставки. Они посвящены наземному метро и рассказывают о работниках сферы транспорта.

На выставке в переходе между станциями «Ленинский проспект» Московского метрополитена и Площадь Гагарина Московского центрального кольца пассажиры смогут увидеть фотопортреты работников транспорта. Это сотрудники дирекции МЦД и ОАО «РЖД», а также Московского метрополитена, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, «Трансмашхолдинга». Экспозиция будет работать до 7 декабря.

На станции Марьина Роща в надземном переходе между МЦД-2 и МЦД-4 откроется выставка картин победителей арт-проекта «МЦД — путешествие в искусство». Она подготовлена совместно с Ассоциацией художников-пленэристов России, посмотреть ее можно до 12 декабря.

21 ноября МЦД исполняется четыре года. Все это время диаметры работают на благо горожан. За каждой поездкой стоят тысячи сотрудников, которые помогают пассажирам с комфортом добираться до любой точки Москвы и Подмосковья.

От Апрелевки до Железнодорожной: какие достопримечательности можно увидеть на МЦД-4В Москве создано более 100 вариантов пересадок с МЦД — Сергей Собянин

