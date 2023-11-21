Казахстан: Заключительное заявление миссии по итогам Консультаций 2023 года в соответствии со Статьей IV

Source: IMF – News in Russian

21 ноября 2023 г.

В период с 7 по 21 ноября миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством г-на Николя Бланше провела обсуждения в Алматы и Астане в рамках Консультаций 2023 года с Республикой Казахстан в соответствии со Статьей IV. По завершении визита миссия выпустила следующее заявление, в котором кратко изложены ее основные выводы и рекомендации:



Благодаря значительным буферным запасам и принятию ответных мер политики Казахстану удалось справиться с многочисленными шоками последних лет. В предстоящий период экономические условия будут сложными – как в краткосрочный период, в том числе под влиянием внешних вторичных эффектов, так и в среднесрочной перспективе, в том числе, в результате глобальной фрагментации и декарбонизации. Для противостояния этим вызовам требуется модернизация экономических институтов и основ экономической политики; ускорение структурных реформ будет иметь важнейшее значение для повышения экономического роста, обеспечивая его устойчивость, инклюзивность и экологичность. Приоритетами для Казахстана являются сокращение роли государства в экономике, повышение эффективности управления в государственном секторе и дальнейшее развитие частного сектора, активно способствующего созданию рабочих мест и диверсификации экономики.

Текущая ситуация, перспективы и риски

В 2023 году сохранялась высокая экономическая активность, а инфляция снижалась. Согласно прогнозу, рост ВВП в 2023 году составит 4,8 процента, за счет нефтяного и ненефтяного секторов; при этом влияние войны в Украине остается ограниченным. Инфляция снизилась с пикового значения в 21 процент в феврале и прогнозируется на уровне около 10 процентов на конец 2023 года. Во внешнем секторе экономики в 2023 году по счету текущих операций прогнозируется дефицит в размере 3½ процентов ВВП. Рост заработной платы в реальном выражении стабилизировался после ее значительных повышений в последние два года. Динамичный рост кредитования также оказал поддержку экономической активности.

Ожидается, что в условиях экономической неопределенности рост в 2024 году будет умеренным. Прогнозируется его замедление до 3,1 процента в 2024 году, в основном из-за переноса сроков запуска проекта расширения нефтяного месторождения Тенгиз. В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация ненефтяного ВВП на уровне приблизительно 3½ процента при постепенном снижении инфляции до 5 процентов к 2025-2026 гг. Риски ухудшения прогноза могут возникнуть в случае снижения цен на нефть, сбоев в экспорте нефти, а также замедления роста в странах-торговых партнерах Казахстана. Вторичные эффекты влияния войны в Украине и геополитической фрагментации, в том числе вследствие вторичных санкций, могут привести к снижению экономической активности и доверия инвесторов. Реализация реформ может быть отсрочена, если снова возникнет социальная напряженность. Наконец, риски, связанные с изменением климата, прежде всего с быстрой глобальной декарбонизацией, могут оказать негативное воздействие на экономику и финансовую систему. Факторами улучшения прогноза являются ускорение реализации реформ, миграционный приток квалифицированной рабочей силы и релокация иностранных компаний в Казахстан, а также повышение цен на нефть.

Денежно-кредитная политика и политика обменного курса

В условиях сохраняющегося инфляционного давления необходимо проводить взвешенную денежно-кредитную политику. Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая с конца 2022 года, в сочетании со снижением мировых цен на продовольствие, способствовала снижению ценового давления. Тем не менее, инфляция все еще значительно превышает установленный Национальным банком Республики Казахстан целевой показатель на уровне 5 процентов – при повышенных инфляционных ожиданиях, неопределенных экономических перспективах в краткосрочный период и ожидаемом в ближайшие месяцы повышении внутренних цен на энергоносители и услуги ЖКХ. С учетом этих факторов не следует смягчать денежно-кредитную политику преждевременно, т. е. до того, как уровень инфляции приблизится к целевому показателю и произойдет фиксация инфляционных ожиданий.

Следует и далее повышать эффективность денежно-кредитной политики и доверие к ней, в том числе путем усиления независимости Национального банка Республики Казахстан (НБК). В последнее время НБК повысил прозрачность денежно-кредитной политики, в том числе за счет улучшения информирования о принимаемых решениях и публикации квартальных прогнозов по инфляции. Повышению доверия к проводимой НБК денежно-кредитной политике способствовал бы отказ от квазифискальной деятельности (например, от субсидируемых кредитов), устранение впечатления о том, что уровень базовой ставки подвержен политическому влиянию, а также усиления персональной независимости руководящих работников НБК.

Стабильность финансового сектора

Состояние банковской системы в целом по-прежнему устойчивое. В 2023 году отчетность банков свидетельствует о высоких в среднем показателях капитализации, прибыльности и ликвидности. Тем не менее, имеется некоторая неоднородность ситуации в банках в отношении буферных запасов капитала и ликвидности, кредитного риска, а также качества активов. Произошло дальнейшее снижение степени долларизации банковских кредитов и депозитов; в последние годы наблюдается постоянное совершенствование применения риск-ориентированного надзора.

Программа оценки финансового сектора (ФСАП) 2023 года выявила необходимость проведения ряда реформ для повышения устойчивости сектора и основ экономической политики. В центре внимания должны находиться следующие вопросы:

Готовность противостоять кризисам. В целях сокращения рисков санации банков за счет средств государства необходимо усовершенствовать основы антикризисного управления и урегулирования проблемных банков. Необходимо усилить независимость органа, ответственного за такое регулирование (АРРФР), а также укрепить его инструменты регулирования и полномочия и обеспечить достаточные ресурсы и кадровый потенциал для его эффективной работы.

Надзор в финансовом секторе. Усиление независимости, юридической защиты и наращивание ресурсов и кадрового потенциала АРРФР также необходимы для поддержки мониторинга системных рисков и эффективного надзора, в том числе на консолидированной основе и с учетом операций со связанными сторонами. Кроме того, официальным органам следует продолжить работу по устранению пробелов в данных и интегрировать тестирование «сверху вниз» в целях совершенствования основы макропруденциальной политики.

Институциональные обязанности. В целях совершенствования межведомственного сотрудничества и эффективности политики следует четко разграничить полномочия АРРФР и других государственных органов (в том числе НБК, Министерства финансов и Министерства национальной экономики) в области финансового надзора и антикризисного управления. Расширение операций МФЦА с резидентами может привести к возникновению вторичных финансовых рисков и регуляторной фрагментации, поэтому необходимо заранее принять защитные меры для ограничения таких рисков.

Налогово-бюджетная политика

Положительной оценки заслуживает твердое намерение правительства проводить бюджетную консолидацию, которая должна опираться на более консервативные экономические прогнозы и конкретные планы реформ. Сокращение ненефтяного дефицита до 5% ВВП к 2030 году будет способствовать дефляции и сохранению значительных бюджетных резервов. Эта цель обусловлена текущими оптимистичными прогнозами темпов роста и уровня расходов, хотя конкретные меры по достижению этих прогнозных показателей еще только предстоит определить. Готовящийся новый налоговый кодекс дает возможность повысить ненефтяные доходы, и миссия приветствует ряд предложенных в этом контексте реформ, включая повышение ставки НДС, введение прогрессивного подоходного налога с физических лиц и отмену нерыночных налоговых льгот и стимулов. Кроме того, могут быть усилены меры по администрированию доходов, в том числе за счет более эффективного устранения рисков, связанных с соблюдением налогоплательщиками установленных требований.

Укрепление государственных институтов будет способствовать повышению доверия к налогово-бюджетной политике. Миссия отмечает, что проведенная оценка бюджетных рисков и бюджетной прозрачности способствовала подготовке нового бюджетного кодекса, в который были включены меры по повышению бюджетной автономии государственных единиц и обеспечению понимания ими принципов построения бюджета, а также по представлению отчетности о налоговых расходах и операций Национального фонда Республики Казахстан (НФРК). Миссия также определила несколько областей, требующих улучшения, включая качество данных государственного сектора и прозрачность в секторе природных ресурсов. Операции многочисленных государственных структур ослабили принципы бюджетной классификации, как, например, в случае с покупкой НФРК акций «КазМунайГаза», которые были учтены как пополнение доходов бюджета. Миссия поддержала намерение официальных органов возобновить применение бюджетных правил в 2024 году и рекомендовала упростить и улучшить их соблюдение путем создания независимого бюджетного совета и внедрения более жестких нормативов для ограничения дискреционных расходов (включая трансферты из Национального фонда).

Структурные реформы

Для поддержки будущего экономического роста необходимо уменьшить и пересмотреть роль государства в экономике. Снижение роли государства в экономике будет способствовать развитию конкуренции и повышению участия частного сектора, поэтому следует приветствовать объявленное возобновление приватизации в 2024 году. Реформы, направленные на укрепление принципов государственного управления и на снижение коррупционной уязвимости, также должны быть приоритетными, поскольку они могут принести значительный эффект для экономического роста и одновременно усилить воздействие других реформ. Расширение доступа малых и средних предприятий к финансовым услугам также требует пересмотра роли государства в экономике, в том числе путем оптимизации масштабных программ субсидированных кредитов и совершенствования инфраструктуры кредитного рынка, в частности, за счет укрепления правил залогового обеспечения и механизмов урегулирования неплатежеспособности. Ожидается, что введение цифрового тенге будет способствовать расширению охвата финансовыми услугами, а по мере его внедрения следует постоянно анализировать последствия для макроэкономической и финансовой стабильности.

Более широкие реформы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, должны также способствовать диверсификации экономики при ведущей роли частного сектора. Необходимы реформы, направленные на ликвидацию препятствий для эффективного распределения рабочей силы и повышения производительности труда, устранение несоответствий между уровнем образования и квалификацией работников, обеспечение неоспоримости условий функционирования рынка, а также на отмену тарифов и мер контроля над ценами, которые сдерживают инвестиции, в том числе прямые иностранные инвестиции. Модернизация транспортной инфраструктуры также будет способствовать развитию новых производственно-сбытовых цепочек, и миссия положительно оценивает недавние усилия, предпринятые правительством при поддержке международных финансовых институтов по диверсификации торговых партнеров, транспортных маршрутов и транзитных узлов.

В реализации мер климатической политики достигнуты успехи, и эту работу следует продолжить. В связи с принятием в начале 2023 года национальной стратегии углеродной нейтральности предполагается повышение внутренних цен на энергоносители, что будет способствовать сокращению текущих высоких выбросов углерода, получению государством доходов и поддержке присоединения Казахстана к низкоуглеродной глобальной экономике. В более широком смысле реформы должны быть ускорены для достижения поставленных правительством целей по повышению внутренних стандартов энергоэффективности и дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии. Необходимо также обеспечить контроль и управление существенными климатическими рисками в финансовом секторе.

Постоянное совершенствование мер социальной защиты поможет смягчить возможные социальные издержки экономических преобразований. Уровень бедности в Казахстане сравнительно невысок, но есть возможности для повышения адресности социальных расходов, в том числе путем охвата работников неформального сектора и учета критериев нуждаемости, а также для совершенствования мониторинга результативности социальных программ. Введение в действие нового Социального кодекса и более активное внедрение комплексных цифровых технологий открывают возможности для существенного прогресса в этой области.

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Миссия благодарит официальные органы и широкий круг партнеров из государственного и частного секторов за гостеприимство и откровенные дискуссии.

Департамент коммуникаций МВФ

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