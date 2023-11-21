«Игробум» в центре творчества «На Нагорной»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр творчества «На Нагорной» приглашает детей на мероприятие «Игробум». Их ждут подвижные игры, танцы, песни и общение с другими ребятами.

Центр творчества «На Нагорной» — комфортное пространство для культурного развития и досуга. Сейчас в центре работают студии, где обучают по многим направлениям, среди которых эстрадный вокал, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр, шахматы, капоэйра и плетение из бисера.

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