«Единственной маме на свете» в библиотеке № 172

Библиотека № 172 приглашает юных гостей на мастер-класс «Единственной маме на свете».

Дети создадут поздравительные открытки для своих мам. Для творчества им предоставят все необходимые материалы: стразы, цветную бумагу, салфетки и многое другое.

На матер-классе каждый ребенок проявит свою индивидуальность и фантазию, а также подарит своей маме неповторимую открытку, созданную с любовью и заботой.

