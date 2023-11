Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Мы готовы представить лучшие российские регуляторные практики, стандарты и решения в сфере туризма для того, чтобы достичь схожего уровня сервиса в России и Таджикистане. Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил по итогам переговоров Президента России Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

Он также отметил, что Россия готова помочь партнерам из Таджикистана запустить в нашей стране комплексную программу по продвижению отечественного турпродукта на российском рынке для полноценного раскрытия туристического потенциала Душанбе.

«Каждую неделю из 14 городов России совершается около 200 рейсов в Таджикистан, – привел данные Дмитрий Вольвач. – Таджикистан входит в список стран, которым доступна «Карта туриста» – механизм для иностранных туристов по безналичным платежам на территории России. Туристические деловые круги Таджикистана всё чаще подключаются к российским цифровым системам бронирования, а принятая в этом году «дорожная карта» по расширению российско-таджикского туристического сотрудничества позволяет увеличить осведомленность туроператоров и интерес туристов к туристическим возможностям двух стран».

Замглавы ведомства подчеркнул, что такие преимущества как высокие горы, прозрачные реки и экологически чистая еда становятся дополнительным фактором притяжения российских туристов в Таджикистан. «В этой части особый интерес представляют активные виды туризма, включая экстремальные виды спорта. Такие направления как треккинг, хайкинг и рафтинг стремительно наращивают количество своих сторонников. И всё это можно найти в Памирских горах, в Таджикистане», – сказал он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI