Дмитрий Вольвач: Россия заинтересована в общих подходах к «зелёной экономике» с Вьетнамом и Таиландом

В рамках Дней ЕАЭС в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте прошел круглый стол «Укрепление связей ЕАЭС и АСЕАН: роль делового сообщества». В мероприятии приняли участие представители ЕЭК, бизнес-сообщества и общественности из стран двух интеграционных объединений. От Минэкономразвития России принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Участники дискуссии обсудили вопросы, посвященные торгово-экономическому сотрудничеству стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая взаимодействие в торговле, предпринимательстве, техническом регулировании, энергетике и в других сферах.

В ноябре 2023 года страны двух интеграционных блоков отмечают пятилетие с момента подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании, который не только установил официальные отношения между ЕАЭС и АСЕАН, но и заложил прочный фундамент для долгосрочного развития сотрудничества в различных отраслях экономики.

«Внешнеторговый оборот ЕАЭС с АСЕАН в 2022 году составил 17,9 млрд долл. Страны Юго-Восточной Азии демонстрируют готовность строить конструктивный диалог с «евразийской пятеркой» на взаимовыгодных условиях в сферах, имеющих интеграционный потенциал, в том числе – в вопросах цифровизации и устойчивого развития», – прокомментировал Дмитрий Вольвач.

В своем выступлении он дал позитивную оценку общему уровню взаимодействия двух интеграционных объединений, отметив экономическую связанность и взаимную дополняемость ЕАЭС и АСЕАН.

«Работа по созданию условий для взаимного товарообмена путем развития цифровизации и электронной торговли уже ведется, – отметил Дмитрий Вольвач. – В феврале этого года Минэкономразвития России в сотрудничестве с Координационным комитетом АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям подготовили и опубликовали обзор по цифровизации ММСП России и стран АСЕАН с рекомендациями по дальнейшему продвижению интересов малых и средних предприятий, обмену опытом в области поддержки предпринимательской активности».

По словам замглавы ведомства, накоплен значительный потенциал для развития предметного диалога по линии «ЕАЭС – АСЕАН» в сферах технического регулирования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, компетенции по которым переданы на наднациональный уровень. Страны двух интеграционных объединений, по его словам, заинтересованы в скорейшем устранении технических барьеров, сдерживающих взаимную торговлю, и готовы совместными усилиями выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

«Динамично развивается сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН в сфере устойчивого развития и противодействия изменению климата, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. –Учитывая высокую уязвимость стран региона к последствиям изменения климата, мы видим перспективы по укреплению взаимодействия на данном треке – не только в работе по взаимному признанию углеродных единиц, но и в продвижении российских адаптационных решений».

По вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития Минэкономразвития России в настоящий момент прорабатывает возможность заключения меморандумов о взаимопонимании с профильными министерствами Вьетнама и Таиланда. Заинтересованность к сотрудничеству проявляет и Индонезия. В перспективе подобное сотрудничество сможет трансформироваться в создание совместных стандартов и таксономий устойчивого развития между странами ЕАЭС и АСЕАН.

