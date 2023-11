Делегация ГУУ приняла участие в Конференции выпускников Президентской программы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 ноября 2023 года на площадке ВДНХ состоялась Конференция выпускников Президентской программы, посвященная развитию международного сотрудничества и постпрограммной работы в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в работе которой приняла участие делегация Государственного университета управления.

В состав делегации из нашего университета вошли: начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко, начальник отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества Инесса Богатырева, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Светлана Гришаева.

В рамках Конференции прошли пленарные заседания по следующим тематикам: «Президентская программа. Основные итоги реализации Программы и новые направления деятельности. Постпрограммная работа», «Экономическая кооперация выпускников Президентской Программы: международные и внутрироссийские стажировки», «Развитие образовательного компонента Президентской программы».

Игорь Поляченко стал одним из спикеров Конференции. Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ зачитал доклад по теме «Предложение по модификации модуля “Зарубежная стажировка”». В своем выступлении Игорь Анатольевич представил ряд предложений для включения в модуль «Зарубежная стажировка» в рамках программы подготовки российских специалистов с целью повышения ее эффективности и результативности. Особое внимание было уделено формулированию четких целей и задач внешнеэкономической деятельности организаций, которые представляют стажеры, специфике ведения переговоров с иностранными партнерами, самостоятельному анализу и поиску потенциальных партнеров в целевой стране, изучению государственной системы поддержки внешнеэкономической деятельности российских организаций.

Следует особо отметить, что Президентская программа подготовки управленческих кадров действует с 1998 года. Все эти 25 лет Государственный университет управления участвует в организации стажировок. Так, с сентября 2023 года ГУУ были реализованы уже три зарубежные стажировки в Турецкой Республике, Китайской Народной Республике и Республике Казахстан. В конце ноября пройдет четвертая стажировка в Арабской Республике Египет.

В работе пленарных сессий приняли участие члены Правительственной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, руководители торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, региональных ресурсных центров и региональных комиссий по организации подготовки управленческих кадров, представители образовательных организаций, участвующих в реализации Президентской программы, а также иностранные партнеры и выпускники Президентской программы.

В ходе выступлений докладчиков обсуждались основные итоги реализации и результативности мероприятий Президентской программы в 2023 году и текущие задачи, постпрограммная работа, новые направления проведения зарубежных стажировок в рамках Президентской программы, развитие международной кооперации, механизмы поддержки, актуальные направления подготовки предпринимателей.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI