ГУУ и Трансмашхолдинг подписали соглашение о сотрудничестве

Представители АО «Трансмашхолдинг» – крупнейшей в России машиностроительной группы – подписали соглашение с ГУУ, в рамках которого предполагается взаимодействие в образовательной и научной сферах деятельности.

Подписи под соглашением поставили ректор ГУУ Владимир Строев и генеральный директор «ТМХ Инжиниринг» (центр проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для всего «Трансмашхолдинга») Дмитрий Петраков.

«Развитие промышленности требует новых профессиональных кадров, с современным подходом и свежими идеями. ГУУ уже более века обучает руководителей для всех отраслей экономики и успешно внедряет проектный подход. Этот симбиоз позволяет растить не просто лидеров, а профессионалов, готовых внедрять новые разработки, умеющих работать в команде и преданных своему делу», – отметил Владимир Строев.

Договор предусматривает разработку и реализацию программ и проектов в сфере образования и науки, проведение социологических и мониторинговых исследований в сфере научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, а также в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

К исследованиям также будут привлекаться студенты старших курсов, а наиболее перспективные ребята смогут получить работу еще до окончания университета.

«ТМХ Инжиниринг» – специализированная организация, входящая в состав Трансмашхолдинга, которая осуществляет работы по созданию новых моделей подвижного состава. Подразделения «ТМХ Инжиниринга» расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.

Трансмашхолдинг – крупнейший в России разработчик современного подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей. ТМХ занимает первое место среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и пятое на международном рынке.

