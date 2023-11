ГУУ выиграл в межвузовской межнациональной «Угадай мелодии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда Государственного университета управления победила в межвузовской межнациональной игре «Угадай мелодию», посвященной Дню народного единства.

Учащиеся различных университетов состязались в угадывании мелодий самых разнообразных жанров: классические, периода СССР, этнические, современные; пытались разгадать песни, зашифрованные с помощью значков эмоджи, а также прокрученные наоборот. И, наконец, в финале ребята угадывали не просто песни, а исполнителей.

По итогам игры I место заняла команда из ГУУ под названием «Здесь могла бы быть ваша реклама», II место заняла команда НИУ МЭИ «Интерсовет», III место тоже заняли студенты ГУУ, выступавшие в команде «А когда не лучшие».

Соревнование, проходившее на базе ГУУ, было организовано Клубом интернациональной дружбы. Провести состязание получилось благодаря проекту студентки 3 курса Института экономики и финансов, председателя татарского землячества Алсу Вагаповой, на реализацию которого был выделен грант Централизованной религиозной организацией «Международная исламская миссия».

Почётным гостем встречи стал специалист по связям с общественностью Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия» Иван Ильин. Ведущим игры выступил студент 1 курса ИГУИП ГУУ, заместитель председателя Дагестанского землячества Рамазан Рахманов.

