География расширяется – карты МИР начали работать в Венесуэле

Какие возможности есть у держателей карт МИР на территории Венесуэлы?

Введение санкций с последующим уходом из России международных платежных систем осложнило безналичные расчеты картами за границей – гражданам РФ пришлось искать альтернативные способы оплаты покупок. Российским властям удалось достичь договоренностей с Венесуэлой, добившись, чтобы карты МИР:

принимали на 100% территории страны;

были доступны для оплаты в 40% пунктов продаж;

обслуживались в 80 тыс. терминалов;

использовались россиянами и иностранцами без ограничений.

«О начале переговоров по подключению карт МИР в Венесуэле стало известно летом прошлого года – полноценно российская система платежей начала работать в октябре 2023 года», – заявил эксперт.

Финансовые институты России и Венесуэлы продолжат совершенствовать платежную инфраструктуру. В планах властей – уход от доллара США, наращивание товарооборота и переход к расчетам в национальных валютах.

Где еще можно расплатиться картой НПС «МИР» в 2023 году?

Российская платежная система «МИР» является отечественным аналогом MasterCard и Visa для расчетов на территории РФ. Однако для проведения транзакций за границей требуется заключение соглашений с зарубежными регуляторами – пока такие договоренности достигнуты лишь с небольшим числом стран, включая Казахстан, Кубу, Армению, Абхазию, Беларусь, Киргизию, Таджикистан.

Перечень стран-партнеров, принимающих карты МИР, постепенно расширяется. Так, в ближайшем будущем к платежной системе могут присоединиться Египет, Иран, Таиланд, Индия и другие государства – переговоры о сотрудничестве уже ведутся. Россиянам, отправляющимся за рубеж, в т.ч. в Европу, по-прежнему рекомендуют запасаться наличными – карты отечественных банков за границей работают с ограничениями, включая пластик китайской платежной системы UnionPay.

15:12 21.11.2023

