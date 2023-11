В СПбГАСУ прошёл второй (региональный) тур всероссийского конкурса ВКР по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Автомобильно-дорожный факультет СПбГАСУ

По решению Федерального учебно-методического объединения по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии наземного транспорта» на базе СПбГАСУ 10 ноября прошёл второй (региональный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство») по Северо-Западному федеральному округу.

Конкурсные процедуры и заседание жюри состоялись дистанционно в формате видеоконференции.

В работе жюри приняли участие представители как СПбГАСУ, так и других вузов, представивших на конкурс выпускные квалификационные работы: Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Мурманского государственного технического университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного горного университета.

Всего на конкурс было представлено 18 работ, которые соревновались в 11 номинациях. Помимо традиционных тем, связанных с проектированием и реконструкцией баз по техническому обслуживанию и ремонту АТС, ряд работ был посвящён эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, технологиям бережливого производства, альтернативной энергетике, а также эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

Обучающиеся СПбГАСУ традиционно заняли ряд призовых мест.

Выпускная работа Станислава Волкова на тему «Проект реконструкции материального склада автобусного парка СПб ГУП “Пассажиравтотранс” с использованием современных технологий автоматизации складской деятельности» заняла третье место в номинации «Модернизация АТП».

Работа Алексея Овчинникова на тему «Разработка предложений по организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств предприятий кикшеринга» – второе место в номинации «Модернизация транспортных цехов предприятий».

Работа Вадима Карасёва на тему «Разработка стенда для оценки технического состояния тормозных систем автотранспортных средств» – второе место в номинации «Проектирование технологического оборудования».

Работа Максима Чупрова на тему «Повышение эксплуатационной надёжности пневматической системы городских автобусов (на примере СПб ГУП “Пассажиравтотранс”)» – второе место в номинации «Исследование надёжности».

Работа Ксении Пологовой на тему «Реконструкция ООО “Грин-Трак СПб” с разработкой мероприятий по внедрению транспортных средств на электрической тяге» удостоена первого места в номинации «Применение перспективных энергий и материалов».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI