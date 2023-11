В МФТИ состоялась научно-образовательная школа Through Cell Signaling

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

13-16 ноября 2023 года в МФТИ состоялась молодежная научно-образовательная школа по внутриклеточной сигнализации “Through cell signaling”. Школа была организована силами двух лабораторий ФБМФ “Лаборатория регуляции клеточной сигнализации“ и “Лаборатория экспериментальной и клеточной медицины”.

Среди более 300 заявок молодых учёных, аспирантов и магистров были отобраны 50 ребят из разных институтов России (ИТМО, КФУ, ИЦИГ СО РАН, МГУ, УрФУ, НИУ ВШЭ и др.), которые приехали в Долгопрудный и приняли участие в новой молодежной школе. Каждый день состоял из 2 этапов: несколько лекций в начале дня и практическая работа ребят в лабораториях в конце.

Ведущие ученые в области регуляции клеточной сигнализации представили свои лекции-доклады и обсудили с участниками школ различные аспекты внутриклеточной сигнализации и возможные подходы для визуализации передачи сигнала в живых клетках.

В качестве докладчиков были приглашены: Лагарькова М. А. (д.б.н., профессор РАН и член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова), Адамейко И.И. ( д.б.н., руководитель лаборатории биологии развития и регенеративной медицины Каролинского Института (Стокгольм), руководитель лаборатории исследований эмбриогенеза Медицинского Университета Вены (Австрия), лауреат Премии Ханса Вигзеля и Флорманского Приза Шведской Академии Наук), Макаревич П.И.(к.м.н., заведующий лабораторией генно-клеточной терапии Института регенеративной медицины Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова), Гущин И.Ю.(Ph. D, заведующий Лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем МФТИ, лауреат премии Европейской Академии для молодых ученых), Малашичева А. Б. (д.б.н., руководитель НИГ молекулярных механизмов кальцификации НЦМУ «Центр персонализированной медицины»), Гусев О.А. (PhD in Molecular Biology, Professor (Associate) at Juntendo University Japan, ведущий научный сотрудник КФУ) и многие другие.

Отдельно хочется подчеркнуть участие молодых ученых и заведующих лабораториями МФТИ в лекционной части школы: Шипунова В.О, Киров И.В, Зубарев И.В. и другие.

После лекционной части участники школы проходили мастер-классы, где своими руками исследовали механизмы клеточной регуляции. Всего было организовано и проведено 4 практики в лабораториях “Лаборатория регуляции клеточной сигнализации“ и “Лаборатория экспериментальной и клеточной медицины” для сформированных групп участников:

«Дифференцировка мезенхимальных стромальных стволовых клеток в остеогенном, адипогенном и хондрогенном направлении. Изготовление трехмерных моделей клеточных культур»,

«Визуализация кальциевого сигналинга в клеточных культурах»,

«Использование сенсора на NOTCH-сигналинг для изучения межклеточных взаимодействий»,

«Использование генетического сенсора на цАМФ, для определения кинетики активности аденилатциклаз».

Все участники успешно прошли эту школу, получили сертификаты, подарки и призы за конкурсы.

В организации мастер-классов участвовали компании, предоставившие расходники и реактивы для мастер-классов, оплатил базовые нужды участников и помог с организацией: ЦВТ «ХимРАР» (https://chemrar.ru/), ООО «ПанЭко» (https://paneco-ltd.ru/), НПО «Lumiprobe» (https://ru.lumiprobe.com/), ООО Биолабмикс (https://biolabmix.ru/), Компания «Хеликон» (https://www.helicon.ru/).

Отдельную благодарность организаторы хотели бы выразить компании «ХимРАР», администрации ФБМФ МФТИ и Российскому Научному фонду (РНФ) за поддержку мероприятия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI