Владимир Строев принял участие в праздновании 220-летия ЯрГУ

20 ноября 2023 года в Ярославле состоялся Международный научно-образовательный форум «Три миссии университета: эволюция и современные вызовы», приуроченный к 220-летию Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. В праздничных мероприятиях принял участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Кроме Владимира Витальевича ЯрГУ собрались поздравить более сотни известных учёных, руководителей ведущих вузов страны, политических деятелей и специалистов профильной сферы из России и стран зарубежья, которые приняли участие в панельной дискуссии и работе на трёх секциях масштабной встречи.

В своей поздравительной речи ректор Первого управленческого отметил, что юбилейный год ЯрГУ ознаменовался началом сотрудничества наших университетов посредством организации и проведения Национальной проектной школы. «В текущем году этот проект тоже отмечает свой маленький юбилей – 5-летие. С недавних пор он поднялся в статусе и стал национальным, объединив в себе 25 студенческих команд из Ярославля, Москвы, Тюмени, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов России. Уверен, что этот образовательный проект, благодаря совместным усилиям наших вузов пройдёт успешно, а также надеюсь на расширение сотрудничества в других областях университетской деятельности», – сказал Владимир Строев.

Форум стал одним из важных событий Десятилетия науки и технологий и реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». На нём обсуждали актуальные проблемы, стоящие перед современными российскими наукой, экономикой, образованием и гражданским обществом. Эксперты на панельной дискуссии «Три миссии университета: диалектика развития» высказали мнения и предложили различные инструменты решения существующих в этих сферах вопросов, выяснив степень влияния современного вуза на различные процессы внутри страны. На секции «Образовательная политика университета» обсудили модели взаимодействия вузов с региональными органами власти в сфере образования, цифровизацию учебных процессов и многовариантные схемы подготовки студентов.

Форум завершился праздничным концертом в честь юбилея Демидовского университета.

