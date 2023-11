Вам слово, Татьяна Черниговская: аншлаг в Белом зале Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Третья встреча дискуссионного клуба «Вам слово!» — проекта, приуроченного к 125-летию Политеха, прошла с аншлагом. Пообщаться с известной учёной, доктором биологических и филологических наук, академиком Российской академии образования Татьяной Черниговской хотело больше людей, чем способен вместить даже Белый зал. Предварительная регистрация на мероприятие завершилась, едва начавшись — 600 мест разобрали за какие-то 10 минут.

Такой интерес понятен — у Татьяны Черниговской огромная популярность и авторитет. И хотя есть немало передач с её участием, но ведь совсем другое дело увидеть и услышать Татьяну Владимировну лично, а тем более задать вопрос и получить на него ответ. Не будет преувеличением сказать, что те, кому это удалось, были по-настоящему счастливы, а сделать политехников счастливыми — это и есть цель проекта «Лепота», в рамках которого проходят встречи дискуссионного клуба «Вам слово!»

Вопросы, которые обсуждались на встрече, тоже касались тех сторон жизни, которые включает экосистема «Лепота». Модератор встречи журналист Евгений Гусев чередовал вопросы из телеграм-канала Политеха с вопросами из зала. К микрофону скоро выстроилась длинная очередь. Вот небольшой фрагмент дискуссии.

— Есть ли будущее в сегодняшнем информационном мире у поэзии?

— Если мы доиграемся до того, что наша цивилизация накроется медным тазом (а мы в эту игру успешно играем), а потом кто-нибудь прилетит, или новые народятся и посмотрят на всё, что наша цивилизация сделала, они не кофеварки будут разглядывать. Они будут смотреть на произведения Леонардо да Винчи, читать Шекспира, Пушкина, слушать Моцарта — это то, что никто больше не умеет. Это наша human specific. Может быть, кто-то читал книгу знаменитого психолингвиста Стивена Пинкера «Языковой инстинкт». Он там пишет, что «искусство — это десерт», и если оно вообще исчезнет, то человечество не дрогнет. Но человечество исчезнет вместе с искусством. Это другой тип познания мира. Вы скажете, что в музыке много математики. Разумеется. Но этим не исчерпывается. Там что-то есть ещё, что не переводится ни на вербальный, ни на математический язык, ни на какой. Это совершенно особый вид человеческих умений, который не слабее других.

— Политех отличается тем, что в нём синтетическое образование, здесь учат и математику, и музыку. Вы как-то сказали, что начинать обучение нужно не с математики, а с музыки. Вы по-прежнему так считаете?

— Если я так сказала, то я ошиблась. Я бы их не ставила в позицию конкурентности. Я считаю, что маленьких детей нужно учить и математике, и музыке. Это очень тонкая настройка нейронной сети. А люди, которые занимаются в детстве музыкой и языками, отодвигают болезнь Альцгеймера на несколько лет.

— Можно ли удобным образом организовать память как хранилище информации, чтобы потом качественно её использовать?

— Каждый из нас должен как можно раньше познакомиться… с собой. Мы должны понимать, какой тип обработки информации нам подходит. Например, я воспринимаю глазами, мне нужно вчитаться. Кто-то лучше воспринимает на слух. Один реагирует на цвет, любит, чтобы жёлтенькое рядом лежало. У третьего очень мощная ассоциативная память. Также нужно понять, в какое время суток вам лучше работать.

— Влияет ли бессонница на мозговую деятельность?

— Конечно, влияет, не нужно недооценивать сон. Сон для вас отдых, а для вашего мозга — нет. Во время сессии худшее, что вы можете сделать, это вечером или даже ночью готовиться к экзамену, который будет утром. Но не потому, что вы устанете, не в этом дело. А потому, что некая информация входит на вашу оперативную память, какое-то время крутится в мозгу, а потом переходит в долговременное хранилище. И через некоторое время вы сможете её оттуда вынуть. А если вы не будете спать, а будете заниматься, то разве что вы урок выучите за три минуты до того, как войдёте в аудиторию. А в другом случае информацию неоткуда будет вынимать. Есть множество примеров, человек получает двойку, приходит расстроенный домой, ложится спать, а когда просыпается через сутки, то может сдать экзамен на пять, при том, что больше не готовился. А почему, если он больше ничего не учил? А вот так и вышло, что во сне информация улеглась в правильные места, откуда он смог её достать.

На этом своевременном совете (ведь сессия уже через месяц) встреча завершилась. Полтора часа пролетели как один миг. Зал устроил Татьяне Владимировне овации, на память о Политехе гостье подарили фирменную футболку «Лепота». И, конечно, все вместе сфотографировались.

После встречи студенты поделились впечатлениями:

Мы обожаем Татьяны Черниговскую, Татьяна Владимировна наш кумир. Мы ещё до того, как поступить, слушали её лекции. Нравится она сама как личность, её речь. А ещё информация, которую она даёт, может пригодиться в жизни ;

Для меня Татьяна Владимировна была открытием, мне знакомый порекомендовал сходить на мероприятие. Очень интересно провёл время, были глубокие вопросы, к сожалению, из-за ограниченного времени многое осталось не сказанным ;

Было очень интересно послушать про искусственный интеллект ;

Великая женщина, так рада, что повезло попасть ;

Полтора часа общения, конечно, мало (это не критика ни в коем случае, просто именно твоё внутреннее восприятие) ;

Большое спасибо за такую уникальную возможность ;

Спасибо, это почти детская мечта .

Фотоархив

