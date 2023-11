Будущих абитуриентов ждут на олимпиаде для школьников-программистов «Технокубок»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Открылась регистрация на олимпиаду I уровня РСОШ «Технокубок» по спортивному программированию, которую проводят МФТИ, VK и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Принять участие в «Технокубке» могут учащиеся 8–11-х классов, которые хотят развиваться в ИТ-сфере и нацелены на поступление в технические вузы.

Олимпиада для школьников-программистов пойдет в три этапа: ознакомительный, отборочный и заключительный. Отборочный этап состоит из трех раундов, назначенных на 26 ноября, 17 декабря и 14 января.

При этом каждый отборочный раунд проходит независимо от других, школьники могут участвовать в одном из них или во всех. Победители и призеры попадут в заключительный этап, проведение которого запланировано на 17 марта. Он пройдет в смешанном очно-заочном формате.

Победителя олимпиады ждет главный приз — поступление в вуз, в том числе и в МФТИ, без вступительных испытаний или 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Зарегистрироваться для участия в «Технокубке» можно по ссылке: https://vk.cc/cs7CCW.

Вся подробная информация об олимпиаде доступна здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI