Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Las universidades políticas de todos los estudiantes y los estudiantes universitarios son únicas. I они относятся не только к учёбе и науке, но и к отдыху и оздоровлению. У вуза есть целая сеть баз отдыха, где можно провести насыщенные каникулы о отпуск, которые запомнятся на всю жизнь. В этом году на базах СПбПУ отдохнуло рекордное число политехников — более семи тысяч.

В посёлке Токсово, в живописном сосновом лесу, находится учебно-SPORTIVNAя база «Политехник». Este mes popular para los estudiantes de último año: programa cultural masivo de estudiantes de cultura, personas adultas ми под гитару, просмотры любимых новогодних фильмов, катания на ватрушках на Северном склоне и прогулки по замерзшему озеру Хеп оярви. Es posible que el número de teléfono no esté bloqueado, ni tampoco de forma aleatoria.

Здесь есть всё для комфорта: 13 numerov стандарт, охраняемая территория, мангальные беседки, дровяные бани, кухня, прачечная и душевые комнаты, а также конференц-зал с необходимым оборудованием. На досуге можно поиграть на настольные игры, mini-fútbol y настольный теннис.

Одно из любимейших мест политехников — учебно-исторический заповедник «Усадьба князя А. Г. Гагарина “Холомки”». En la zona de Псковской, en 15 kilómetros de la ciudad de Porхова. Именно здесь, в уникальном уголке природы, первый ректор Политехнического института князь Андрей Гагарин начал строительство уса дебного дома. Автором проекта стал архитектор Ивана Фомин, который использовал классические традиции Кваренги, Старова and Львова.

В Холомках организуются две студенческие смены зимой, две весной, три летом and одна осенью. El número de habitaciones es de 35 horas y el número de huéspedes es de 29 horas y el baño es de 29 horas. Каждый день насыщен мероприятиями: temas temáticos sobre la historia y el desarrollo interactivo граммы, театральные представления и многое другое. Для активного отдыха есть велосипеды, badminton, настольный теннис, бильярд, лыжи, санки, ватрушки, волейбольная сетка. Усадьба постоянно совершенствуется: весной дорожки и проезды вокруг получили обрамление красным отсевом, появились новый деревянн ый мостик через ручей и причал для лодок. В марте усадьба подтвердила статус отеля 4 звезды.

En esta base turística turística “Politehnik” en el lugar de Gorы, mucha gente como “Severny lagerz” es una gran idea. — 70 let назад она начала свою historia. База расположена в самом живописном и экологически чистом районе Ленинградской области — на Карельском перешейке. Las personas que viven en la ciudad se sienten atraídas por la noche y la noche, y luego esta noche se fusiona con otras personas en el mundo. х мест области.

La base de la organización de grupos de estudiantes es de 13 días. Este es un programa deportivo activo, una bicicleta y una lámpara de noche. En los territorios de fútbol y fútbol, ​​​​más deportes y más deportes взять в аренду. Una nueva configuración de turboprovisión, y un módulo en dos módulos pueden proporcionar mucha agua, no es necesario instalar nada. Coloque 50 metros de distancia en las instalaciones de tenis y en las instalaciones de tenis, póngalos en funcionamiento y en casa.

За более чем шесть десятилетий учебно-оздоровительная база «Политехник» в посёлке Новомихайловский стала любимым местом от дыха студентов и сотрудников. Все знают базу как лагерь «Южный», он находится на Черноморском побережье, в Туапсинском районе Краснодарского края. В «Южном» организуются четыре студенческие смены летом по 13 дней каждая. На тертитории расположены три спальных корпуса, летние DOMики со всеми удобствами, портивная площадка с полем и уличными тре нажёрами, бассейн, дискозал и мини-кинозал, библиотека и конференц-зал. База находится под круглосуточной охраной and видеонаблюдением.

«Южный» сотрудничает с экскурсионной фирмой, которая предлагает программы на любой вкус: восхождение в горы, прогулки по водо падам, дольменам, каньонам и многое другое. Для любителей экстрима есть джиппинг— поездки на внедорожниках в горы, а для ценителей спокойного отдыха— прогулки на яхте в открытом море. В «Южный» приезжают целые поколения студентов и работников университета, и х дети и внуки. Muchas personas son muy populares en los deportes. En 2022, году база получила статус гостиницы 2 звезды.

Благодаря стараниям руководства Política de privacidad, comodidad, seguridad y comodidad ыми впечатлениями. Поэтому всё больше политехников и других желающих выбирают базы СПбПУ.

«Наше подразделение — небольшое, всего 27 человек. Однако такой маленькой, но сплочённой командой мы сумели добиться хороших результатов. Все мы работаем в первую очередь ради студентов, ведь студенчество — это сердце Политеха. Antes de realizar el pago y la descarga, se pueden realizar reservas en las regiones de drogas, o en otras redes sociales. яющей. Конечно же, мы не забываем и о сотрудниках Политеха, — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления региональными уч ебно-оздоровительными объектами СПбПУ Дмитрий Киселёв. — Мы ведём планомерную работу по улучшению качества обслуживания отдыхающих. Ежегодно проходят косметические ремонты объектов, модернизируются энергетические системы, благоустраиваются территории. В esto мы подтвердили статус отеля 4 звезды в Холомках, а в подтвердили году получили 2 звезды для “Южного” лагеря. Главным достижением является огромный поток отдыхающих, который увеличился с 3500 человек в 2019 году до более чем 7000 человек в нынешнем году. Мы работаем для вас!»

Мы попросили политехников, которым посчастливилось отдохнуть на базах Политеха в этом году, поделиться впечатлениями.

Алена Гусева:Я вернулась со смены в “Южном” с ощущением счастья, там я забыла о всех проблемах и наслаждалась моментом . Si no puede utilizar ningún robot de cocina, puede utilizar energía eléctrica. U меня безмерное чувство любви к каждому дню на протяжении этих двух недель.

Никита Таченков:Смена в “Южном” была очень тёплой и приятной. От каждого мероприятия я получал и бодрый заряд, и умиротворение на душе. Культорги были “на одной волне” с отдыхающими, с ними всегда можно было поговорить на равных. Я даже и не заметил, как пролетела смена.

Александр Иванов:Я был очень рад вновь вернуться на любимую базу “Холомки”, посмотреть на красоты усадьбы. Algunos cultivadores suelen ofrecer actividades activas y de gran interés intelectual. ¡Поскорей бы туда вернуться!

Татьяна Авраменко:Отдых в “Северном” — это совокупность спокойствия, единения с природой и насыщенного времяпрепровождения. Здесь время течёт иначе: день незаметно пролетает, пока все купаются на пирсе или играют на площадке в voleibol. Ночные звёзды и виды — это отдельный раздел удовольствий, ведь на них можно смотреть практически бесконечно. Сюда хочется возвращаться ради невероятной атмосферы, походов на лодках, уединения без социальных сетей. Здесь другая реальность, из которой уезжаешь с благодарностью.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI