Андрей Белоусов: Товарооборот России и Китая стабильно растёт

В Пекине состоялось 10-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны её возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов, руководитель китайской части – Заместитель Премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться по всем направлениям, – отметил Андрей Белоусов. – Они строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, равенства и доверия, невмешательства во внутренние дела, содействия развитию и процветанию друг друга».

Первый вице-премьер напомнил, что Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двух очных встреч в этом году поставили задачу по дальнейшему укреплению инвестиционного сотрудничества. Целью работы комиссии является реализация договорённостей, достигнутых на высшем уровне, добавил он.

«Китай – наш ключевой партнёр в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть», – сказал Первый заместитель Председателя Правительства.

Между Россией и КНР растут объёмы взаиморасчётов в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций. Рамки инвестиционного сотрудничества России и Китая расширяются. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах: в автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, ИТ-сфере и других.

«В связи с уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнёров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов», – добавил Андрей Белоусов. Он подчеркнул важность перевода прозвучавших на заседании МПК предложений в практическую плоскость.

В ходе визита в Пекин первый вице-премьер также провёл встречу с руководителями предприятий КНР – участниками Российско-Китайского консультационного комитета, который действует под эгидой МПК.

В составе российской делегации – представители Минпромторга, «ВЭБ.РФ», РФПИ, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Приморского края Олег Кожемяко, а также руководители компаний и деловых объединений.

Руководитель секретариата российской части МПК, заместитель Министра экономического развития Владимир Ильичев в рамках заседания МПК подвёл итоги деятельности секретариатов комиссии и обозначил дальнейшие направления работы. В частности, проведён отбор новых совместных проектов, ряд из них согласован для реализации. Он отметил, что в настоящее время идёт финальное согласование обновлённого плана инвестиционного сотрудничества России и Китая, который планируется утвердить в 2024 году.

Для дальнейшего эффективного мониторинга реализации проектов и оказания своевременной поддержки замглавы Минэкономразвития России предложил запустить практику проведения совместных выездных инспекций секретариатов МПК для оценки хода реализации проектов на местах и обсуждения мер оказания поддержки. «Это могло бы стать новым эффективным механизмом содействия проектам», – сказал Владимир Ильичев.

