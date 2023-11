9-я конференция выпускников МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Центр инициатив выпускников МФТИ и Физтех-Союз приглашают Вас принять участие в 9-й Конференции выпускников МФТИ! Мероприятие пройдет в День рождения МФТИ — 25 ноября 2023 года (суббота) — в Долгопрудном. Регистрация закроется 23 ноября 2023 года в 23:59.

Программа конференции:

11:30-17:00, холл ГК — регистрация участников

12:30-14:00, Концертный зал (холл ГК) — пленарное заседание (Николай Кудрявцев, Дмитрий Ливанов, Андрей Кривенко, Андрей Иващенко), вручение почётного знака «Звезда Физтеха»

14:15-15:45 — профильные секции:

Большая Физическая (4 этаж ЛК) — секция «Физтех ученым» (модератор — Виталий Баган, Александр Гасников, Антон Алашеев, Виктория Шипунова, Денис Айвазов, Андрей Иващенко)

Актовый зал (2 этаж ЛК) — секция «Физтех предпринимателям» (модератор — Алексей Штерн, Сергей Вахтеров, Екатерина Елисеева, Никита Гулин)

Физтех.Гараж (1 этаж ГК) — секция «Альтернативные профессии физтехов» (модератор — Юлия Якименко, Лилия Шихалиева, Дмитрий Бельчик, Елена Лазько, Борис Надеждин, Николай Науменко)

15:45-21:00 — неформальные мероприятия:

15:45-17:00, фойе КЗ (2 этаж ГК) — обед и торжественное разрезание праздничного торта в честь ДРФ

16:15-18:15 — шахматный турнир (допонительная регистрация);

экскурсии по кампусу и музею, на Физтех.Фабрику и в Технопарк Физтех-лицея;

настольная игра Endowment от ФЦК;

квиз от «Вечеров Дау» (дополнительная регистрация)

экскурсии по кампусу и музею, на Физтех.Фабрику и в Технопарк Физтех-лицея; настольная игра Endowment от ФЦК; квиз от «Вечеров Дау» (дополнительная регистрация) 15:45-18:45 в ГК 119 в рамках проекта CulturAll Reboot пройдет лекция «Северное возрождение». Лектор Анастасия Егорова

16:45-18:15, Физтех.Гараж (1 этаж ГК) — секция-конкурс Физтех-Союза «Лидерский потенциал социально активных студентов МФТИ на благо института» (модератор — Вероника Якубович)

18:30-21:00, Концертный зал — музыкальный концерт выпускников и студентов МФТИ «Физтех-Песня. Сквозь время»

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

