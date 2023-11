Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wsparcie dla polskich rodzin

Wsparcie polskich rodzin to najlepsza inwestycja w przyszłość. Wprowadziliśmy szereg programów, które pomagają Polkom i Polakom. Polskie rodziny mogą skorzystać z takich programów jak: Rodzina 500+ (od stycznia 2024 roku 800+), Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Maluch+. Programy rządowe wspierają rodziny i odpowiadają na wyzwania, które stawia im życie. Pomagają rodzicom godzić ich życie zawodowe i prywatne. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz talentoso, dzięki temu mają lepszy comienza con przyszłości.

El primer ministro Mateusz Morawiecki przedstawił nowe rozwiązania:

żłobek lub klub w każdej gminie z bezpłatnym miejscem dla dzieci,

dodatkowy urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka.

W ramach nowej edycji programu Maluch+ stworzymy do 2026 r. dodatkowo 100 tys. miejsc w żłobkach. Łączny budżet nowej edycji tego programu wyniesie 5,5 mld zł.

– Podstawowe punkty związane z “Dekalogiem polskich spraw”, to po pierwsze możliwość rozwoju dla rodzin i godne życie w srebrnym wieku. Para wielka kontynuacja naszego programu Maluch +, a więc jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach. Mamy 100 tysięcy miejsc już teraz w przygotowaniu – powiedział szef polskiego rządu.

Korzystne rozwiązania dla seniorów

Rząd dotrzymał obietnicy i już w 2017 roku obniżył wiek emerytalny z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Do emerytów i rencistów od 2019 roku trafia 13. emerytura. Para dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód. To ważne wsparcie dla domowych budżetów seniorów. Desde 2021 roku wspieramy seniorów poprzez wypłatę również 14. emerytury.

Prezes Rady Ministrów przedstawił kolejne rozwiązania, które mają wspierać godne życie w srebrnym wieku. Są a:

– Drugi punkt z Dekalogu, to emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu – czy chce przejś ć na emeryturę, czy nie – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zwiększone wydatki na ochronę zdrowia

Zdrowie Polaków jest jednym z naszych priorytetów, dlatego stale poprawiamy funkcjonowanie ochrony zdrowia. Co roku zwiększamy środki z krajowego budżetu na ochronę zdrowia – w 2024 r. zaplanowaliśmy rekordową kwotę 190 mld zł. A 2,5 razy więcej niż w 2015 r. Zwiększone środki w krajowym budżecie pozwoliły nam zlikwidować limity do specjalistów dla wszystkich pacjentów i wprowadzić darmowe leki dla seniorów.

– Mamy wiarygodność realizacji tego, co zapowiedzieliśmy: wydatki na bezpieczeństwo, wydatki na zdrowie do tej pory. Wiemy jak a kontynuować – primer ministro de powiedział, Mateusz Morawiecki.

Nową propozycją jest zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do 7% PKB – dodatkowe środki umożliwią uruchomienie szybkiej eRejestracji do lekarza, która wzorowana będzie na podobnym mechanizmie jakie dotyczyły szczepień przeciw COVID- 19. W “Dekalogu polskich spraw” zaproponowano wprowadzenie Bonu Rodzicielskiego dla rodzin, które mają problemy z prokreacją. Rodzice sami mogliby zadecydować na co przeznaczą środki z bonu – na leki, zabiegi, czy procedury.

Podwyżki dla nauczycieli i uczelni

Sukcesywnie zwiększamy środki na oświatę. Nigdy nie było tak dużego zwiększenia kwotowego i procentowego subwencji jak w ostatnich latach. W 2023 p. na oświatę przeznaczyliśmy 64,4 mld PLN, aw 2024 r. planowana jest kwota 76,6 millones PLN. Szef polskiego rządu zapowiedział, że dzięki tym rozwiązaniom będzie możliwość wprowadzenia co najmniej 5 godz. języka obcego już w szkole podstawowej. Matura mogłaby być równoznaczna z certyfikatem językowym na poziomie B2.

– Co najmniej pięć godzin języka obcego już w szkole podstawowej i takie udogodnienia dla uczniów, które w jeszcze lepszy sposób pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy, znaleźć swój wymarzony kierunek studiów – podkreśli ł Prezes Rady Ministrów.

Godne wynagrodzenie nauczycieli może być zapewnione dzięki zwiększonym wydatkom na edukację i szkolnictwo wyższe do 6% PKB na koniec kadencji. Dodatkowe środki umożliwią znaczące zwiększenie i zmianę sposobu wynagrodzenia nauczyciela poprzez przejście na nowy system pracy – dałoby to średnią podwyżkę na poziomie 30%.

– Inwestycja w nasze dzieci, w młodzież jest najlepszą inwestycją jaką sobie możemy wyobrazić. Czemu daliśmy wyraz – primer ministro del poder, Mateusz Morawiecki.

Miliardy dla szkół i przedszkoli na wsparcie psicologiczno-pedagogiczne

Dbamy o to, aby dzieci i młodzież czuły się w szkole komfortowo i bezpiecznie. Zdrowie fizyczne i kondycja psychiczna uczniów są dla nas bardzo ważne. Realizujemy programy, których celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dlatego zwiększamy liczbę etatów dla specjalistów w szkołach i przedszkolach. W 2022 p. było a ok. 22 años. etatów, teraz a ok. 42,6 años. Przeznaczyliśmy już 2,4 mld zł na zatrudnienie specjalistów, pedagogów specjalnych, psychologów i dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Dowiedz się więcej o Koalicji Polskich Spraw.

MIL OSI