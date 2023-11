Этот день в истории Политеха: 20 – 26 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в проекте к 125-летию СПбПУ мы рассказываем о событиях, связанных в истории Политехнического университета с датами с 20 по 26 ноября.

20 ноября 1953 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин». Научной частью проекта руководил академик Анатолий Александров, работавший в 30-е годы прошлого века в Политехническом (тогда Индустриальном) институте. Вместе с другим политехником академиком Игорем Курчатовым Александров предложил создать на ледоколе судовую ядерную энергетическую установку.

Установку разрабатывали в Опытном конструкторском бюро машиностроения (ОКБМ). А генеральным проектировщиком атомохода было назначено Центральное конструкторское бюро (сейчас ЦКБ «Айсберг»). Главным конструктором атомохода стал выпускник Политеха Василий Неганов.

21 ноября 1898 года родился выпускник Политехнического института, создатель легендарного танка Т-34 М. И. Кошкин.

Михаил вырос в крестьянской семье. Окончив три класса церковно-приходской школы, уехал в Москву на заработки. Выучился на пекаря, работал на кондитерском производстве. Потом сражался на фронтах Первой мировой и Гражданской. В послевоенное время вернулся к самой мирной профессии – стал директором кондитерской фабрики в Вятке. Но мечту получить инженерное образование не оставил, и в 31 год поступил в Технологический, а потом перевелся в Ленинградский политехнический институт. В 1934 году защитил диплом на тему ««Коробка передач среднего танка» и получил специальность «инженер-механик по конструированию автомобилей и тракторов». После института работал в танковом КБ Ленинградского завода им. С. М. Кирова, вскоре стал заместителем начальника КБ. А в 1936 году его направили на Харьковский паровозостроительный завод. Там в КБ танкостроения Михаил Кошкин сконструировал танк А-32, доработал его после испытаний, и 19 декабря 1939 года танк был принят на вооружение Красной Армии под названием «Т-34».

Михаил Ильич не узнал, какую важную роль сыграла созданная им тридцатьчетвёрка в победе в Великой Отечественной войне – он умер за девять месяцев до её начала. По воспоминаниям дочери конструктора Татьяны Михайловны Кошкиной , до шестидесятых годов прошлого века имя её отца почти не упоминалось. Только после того, как к его вдове пришёл военный корреспондент, о Михаиле Кошкине стало широко известно. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоили только в 1990 году.

21 ноября 1963 года родился выпускник Политеха, знаменитый писатель-фантаст Николай (Ник) Перумов.

В 1986 году Николай окончил кафедру биофизики физико-механического факультета ЛПИ имени М. И. Калинина. Занимался молекулярной иммунологией и десять лет работал в Ленинградском НИИ особо чистых биопрепаратов. Участвовал в разработке методов лечения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В конце 1970-х годов он увлёкся фэнтези, читал в оригинале и переводил книги Джона Толкиена. Тогда же Николай сам начал писать. Первым крупным произведением Перумова стала дилогия «Нисхождение Тьмы, или Средиземье 300 лет спустя», действие которой происходило в мире Толкиена. Книга была опубликована под названием «Кольцо Тьмы», считается, что она положила начало русскому фэнтези.

Потом Ник Перумов начал придумывать собственные миры, но как инженер-физик старался делать так, чтобы сказочная вселенная тоже подчинялась физическим законам, как и существующая Вселенная. Позднее Перумов писал книги и в других жанрах: научная фантастика с элементами публицистики, стимпанк и стимпанк с элементами славянского фэнтези, альтернативная история.

В 1998 году Николай Перумов с женой и сыновьями переехал в США, сначала в Даллас, затем в Северную Каролину. Там более 20 лет работал по своей основной специальности – биофизика и молекулярная биология – и продолжал писать книги. Некоторые из них переведены на английский, польский, чешский, болгарский, словацкий, эстонский, шведский языки и изданы за рубежом. В 2004 году был признан лучшим фантастом Европы.

Недавно на своей странице ВКонтакте Ник Перумов сообщил, что завершил работу над дилогией «Александровские кадеты» – скоро она выйдет на бумаге.

22 ноября 2018 года в Политехе открылся Интерклуб PolyUnion . Он расположен на первом этаже студенческого общежития № 13 по адресу: Гражданский проспект, 30.

PolyUnion сразу же стал центром международного общения. Здесь проходят разговорные клубы, кинопоказы на разных языках, танцевальные и кулинарные вечера, концерты и викторины. Клуб создавался студентами и для студентов – и все праздники, фестивали, игры и другие мероприятия тоже проводят студенты, чаще всего – иностранные. Клуб оформлен не только стильно, но и с толком: есть сцена и кухня, мягкие диваны и удобные столы можно легко перемещать по всему залу, создавая пространство для общения и работы сразу нескольких групп.

23 ноября 1900 года, через почти два года после начала строительства Санкт-Петербургского политехнического института, министр финансов России С. Ю. Витте отправил в Государственный совет 70-страничный документ «Об учреждении Политехнического института в Санкт-Петербурге». Около полутора лет ушло на его согласование с различными ведомствами и, наконец, в мае 1902 года Николай II утвердил окончательное «Положение о СПб Политехническом институте». Официально занятия начались 2 октября 1902 года.

