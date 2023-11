Экскурсии, консультации и любовь к высшей школе: итоги ДОД ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 ноября Государственный университет управления распахнул двери для будущих абитуриентов и их семей.

В Центре информационных технологий ГУУ гости университета могли записаться на экскурсию по кампусу, получить консультации по поступлению в институты и Предуниверсарий ГУУ, а также проверить свои знания в Учебном центре довузовской подготовки и дополнительного образования «Азъ».

С приветственным словом к собравшимся обратился проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, который рассказал об истории ГУУ, его преимуществах в подготовке специалистов и насыщенной творческой жизни студентов.

«Государственный университет управления по праву носит звание первого управленческого университета страны. Начиная с 1919 года наш вуз готовит управленческие и экономические кадры для всей страны. Мы гордимся своими выпускниками, которые возглавляют не только органы государственной власти, но и крупнейшие частные компании.

Именно нашему университету Министерство науки и высшего образования РФ доверило подготовку управленческих кадров для организаций высшего образования «Академический резерв». Также совместно с Департаментом образования и науки города Москвы запущен проект Предуниверсария ГУУ, в котором учащиеся 10-11 классов проходят углубленное обучение непосредственно в кампусе нашего университета», — подчеркнул Дмитрий Юрьевич.

Также проректор ГУУ напомнил о широком международном сотрудничестве университета и о том, что на базе ГУУ действует Евразийский сетевой университет, членами которого являются уже более 20 вузов из стран ЕЭС.

В завершении своей речи Дмитрий Брюханов поздравил всех преподавателей с профессиональным праздником и отметил, что «достижения в образовании невозможны без качественной работы профессорско-преподавательского состава».

Далее слово взял Начальник Управления по организации приема в университет, довузовской подготовки и дополнительного образования Вадим Диких, который рассказал об изменении в порядке поступления в вузы в будущем году, о новых программах, которые открыты в ГУУ, и о некоторых нюансах работы приемной комиссии.

«В 2024/25 учебном году мы приглашаем на четыре новые программы обучения: бакалавриат по направлениям «Статистика», «Психология» и «Технология транспортных процессов» и магистратура по направлению «Инноватика». Также напомню, что многое изменится в системе поступления по всей стране. Конкретная информация будет в январе будущего года. Но уже сейчас мы можем сказать, что, как и прежде, будем помогать всем желающим подать документы, сделать это наиболее быстро и комфортно».

День открытых дверей продолжили выступления представителей руководства всех 7 институтов ГУУ, после которых собравшиеся могли пройти консультации по поступлению в каждый из институтов, либо присоединиться к экскурсии по кампусу университета.

